Bus low cost en Suisse: bilan mitigé 17. septembre 2018 - 08:42 Les compagnies de cars Flixbus et Eurobus, qui exploitent depuis juin trois lignes longue distance en Suisse, n'ont pas encore rencontré un vif succès. L'arrivée du géant allemand Flixbus et de son homologue suisse Eurobus il y a trois mois dans le trafic longue distance signait la fin du monopole des Chemins de fer fédéraux (CFF). Avec leurs prix cassés, les compagnies de bus espèrent concurrencer le rail. En juillet, Eurobus annonçait un taux de remplissage variant entre 5 et 10% pour certains itinéraires et jusqu'à 50% pour d'autres. Aujourd'hui, l'entreprise ne communique plus de chiffres. Améliorations à faire Même s'il reste de la marge, son directeur Roger Müri se réjouit d'une fréquentation en constante augmentation. «Une nouvelle offre en Suisse nécessite un certain temps pour se mettre en place. Qu'elle soit déjà rentable après deux ou trois mois aurait été très surprenant.» La compagnie envisage d'abandonner de petits arrêts dans les stations-services, qui ne sont pas suffisamment utilisés. Elle veut mettre également l'accent sur la ponctualité et prévoit des horaires nocturnes. Demande pour sept nouvelles lignes Eurobus a déjà déposé une demande de concession pour sept lignes supplémentaires. De son côté, Flixbus gagnera en visibilité en 2019. Comme toute autre compagnie de transport, ses horaires et billets seront disponibles sur l'application des CFF. La compagnie ferroviaire a confié à la Radio Télévision Suisse (RTS) ne pas considérer ces bus longue distance comme une menace. Protection du trafic régional Cette semaine, le Conseil national (Chambre basse) s'est rallié au Conseil des Etats (Chambre haute) pour protéger le trafic ferroviaire régional contre les bus à longue distance. Une entreprise de bus qui demande une concession devra notamment prouver qu'elle ne crée pas une concurrence préjudiciable à l'offre des autres entreprises de transports. Le directeur d'Eurobus Roger Müri déclare à la RTS qu'il estime cette décision du Parlement «acceptable, car la compagnie ne vise pas à concurrencer les lignes régionales et ne s’intéresse qu’aux courses longues distances.»