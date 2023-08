Un petit bout de Suisse au cœur de Londres

Keystone / Arno Balzarini

Chaque année, près de 30'000 Suisses quittent leur pays pour s'installer à l'étranger. A Londres, Tanja Burri et André Brogli proposent dans leur boulangerie du sud de Londres un petit goût de Suisse aux Helvètes expatrié-es.

Ce contenu a été publié le 22 août 2023 - 11:00

Patrik Wülser, SRF

Ashburnham Road à Ham, au sud de Londres: des maisons en briques révélant de jolis jardins devant et des arrière-cours tristes. En bref : la banlieue anglaise. La vache en plastique rouge et blanche ne s'intègre pas vraiment au décor. Elle est l'emblème de la boulangerie suisse où André Brogli est au fournil depuis les premières heures du matin.

«Solij, mon collaborateur et sous-chef, produit en ce moment même de la tarte à l'oignon bernoise. Nous devons en préparer tous les jours, car elle marche extrêmement bien, les gens l'apprécient beaucoup», explique André Brogli. Outre la tarte à l'oignon bernoise, la Swiss Bakery de Ham propose également du pain saint-gallois, du pain bis du Seeland, du Büürli ou du pain à l'épeautre.

L'animal trône devant l'entrée de la boulangerie suisse à Londres. SRF/PATRIK WÜLSER

«Un pain anglais est généralement un pain blanc. Souvent, on utilise du sucre en plus de la farine lors de la fabrication. Le pain est souvent très mou. En Suisse, nous utilisons une grande variété de farines différentes pour nos pains: farine de blé, de seigle ou d'épeautre. Mais ce n'est pas courant en Angleterre».

Pour mordre dans une tranche de pain suisse, la clientèle afflue à Ham de tout le royaume. Il ne serait pas rare que des Suisses de l'étranger viennent même de Birmingham, du Pays de Galles ou d'Écosse à Londres le samedi.

Dans le magasin avec la vache rouge et blanche et l'horloge à coucou, on apaise non seulement la faim mais aussi le mal du pays au son de Radio Swiss Pop avec une tresse bernoise. Une Suissesse de l'étranger, qui vit depuis vingt ans en Écosse, a récemment pleuré de joie en entrant pour la première fois dans le magasin, raconte Tanja Gugger, la partenaire en affaires d'André Brogli.

Les sucreries ne doivent pas non plus manquer. SRF/PATRIK WÜLSER

Celles et ceux qui partent à l'étranger avec armes et bagages veulent découvrir l'autre et l'étranger. A Londres, Québec ou Nairobi, on se rend vite compte que la Suisse n'est ni le nombril ni le point de référence du monde.

Mais deux ou trois choses manquent à beaucoup de gens loin de chez eux: les montagnes, la langue maternelle - et le pain. C'est ce que confirme une Bernoise qui a grandi en Afrique, vit désormais à Londres avec sa famille et fait régulièrement ses courses à la Swiss Bakery: «C'est tellement beau ici. C'est un peu ma patrie. Quand je viens dans cette boulangerie, j'ai toujours l'impression d'être un peu chez moi en Suisse. Ici, je peux aussi parler le suisse allemand, ce que je ne peux faire nulle part ailleurs à Londres».

L'équipe de la boulangerie suisse à Londres. SRF/PATRIK WÜLSER

André Brogli, 42 ans, de Zurich, et Tanja Gugger, 41 ans, de la ville bernoise d'Ins, sont partis à l'étranger il y a douze ans, après avoir terminé l'école hôtelière. A Londres, ils ont commencé par produire des petits pains dans un garage, qu'ils livraient aux restaurants et aux hôtels dans une vieille camionnette.

Le grand cuisinier suisse Anton Mosimann faisait partie des premiers clients. Et ce dernier commande encore aujourd'hui des petits pains à la Swiss Bakery lorsqu'il doit occasionnellement cuisiner pour des invités royaux au château de Windsor, racontent les deux associés.

Depuis quatre ans, ils ne se déplacent plus en camionnette, mais exploitent la Swiss Bakery à Ham - l'endroit où l'on se rend lorsqu'on a la nostalgie du pain, de la tresse ou du Mutschli de Saint-Gall. Et ceux-ci atterrissent même parfois sur la table du roi.

