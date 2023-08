Une plateforme pour les artistes suisses de l’étranger

Norbert Mettler, responsable du projet «artiste en résidence», devant le stand installé au 99e Congrès des Suisses de l'étranger. swissinfo.ch

La fondation «Auslandschweizerplatz» (Place des Suisses de l’étranger) souhaite relancer sa plateforme d’accueil en résidence d’artistes suisses de l’étranger. Le projet a été présenté lors du 99e Congrès des Suisses de l’étranger à Saint-Gall.

«Les artistes vivant en Suisse ont, grâce au soutien de diverses organisations culturelles helvétiques, la possibilité de s’exporter. A contrario, il n’existe aucune plateforme qui permette aux artistes suisses de l’étranger de se faire connaître en Suisse», souligne Norbert Mettler, ancien vice-président de la Fondation «Auslandschweizerplatz».

C’est fort de ce constat que le projet «artiste en résidence» avait été lancé en 2016. Une deuxième édition avait eu lieu en 2017, mais, faute de moyens humains et financiers, il s’était arrêté.

Selon la fondation, un réel besoin existe toutefois dans ce domaine, raison pour laquelle elle a décidé de relancer le projet sous une forme un peu remaniée.

Devant un panel de 89 déléguées et délégués des Suisses de l’étranger, Norbert Mettler a donc présenté le concept et officiellement lancé l’appel à candidatures, pour une résidence qui devrait avoir lieu durant l’été 2024.

Le soutien de la diaspora suisse

«Aidez-nous à diffuser l’information», a-t-il demandé samedi à l’assemblée. «Faites connaître le projet en en parlant dans votre pays de résidence, dans les clubs suisses et dans vos familles». L’appel à candidatures sera aussi publié sur les canaux de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) et dans différents médias.

Pour mener à bien le projet, la fondation a encore besoin de sponsors et, là encore, en a appelé au soutien des Suisses de l’étranger. Actuellement, elle a reçu l’accord oral de deux sponsors en Suisse. Elle cherche également à mettre en place des coopérations avec des institutions culturelles, sans débouché concret pour l’instant.

Peintures et dessins réalisés par la lauréate de la première bourse, Lucienne Fontannaz-Howard et exposés sur le stand de la fondation. swissinfo.ch

Une découverte mutuelle

«Artiste en résidence» prévoit que, tous les deux ans, un ou une artiste suisse qui vit à l’étranger séjourne à Brunnen (canton de Schwyz, en Suisse centrale) durant un mois, là où se trouve la Place des Suisses de l’étranger.

Durant sa résidence, l’artiste doit travailler sur une œuvre, sans obligation de la terminer avant la fin de son stage. «Si l’artiste peut présenter un travail abouti, c’est l’idéal, mais ce n’est pas une obligation», indique Nobert Mettler.

Pour la fondation, le plus important réside dans l’échange qui doit s’instaurer entre l’artiste, la Suisse et sa population. L’artiste devra proposer des événements publics et permettre au public de venir découvrir son travail quotidien. Le but est également que la personne apprenne à connaître la Suisse.

La Fondation «Auslandschweizerplatz» La Fondation «Auslandschweizerplatz» a été fondée en 1991 à l’occasion du 700e anniversaire de la Confédération. Les cantons ont alors décidé d’offrir aux Suisses un sentier de randonnée de 35 kilomètres près du Lac des Quatre Cantons: la Voie Suisse. Le canton de Schwyz, soutenu par l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) et des citoyennes et citoyens suisses vivant à l’étranger, ont eu l’idée d’acheter, au bout de ce sentier, un terrain qui serait dédié à la Cinquième Suisse, dans la commune de Brunnen. La «place» peut être louée pour des événements publics ou privés. www.auslandschweizerplatz.chLien externe End of insertion

Faire rayonner la culture suisse

Selon Nobert Mettler, «artiste en résidence» a d’autres atouts. S’il donne l’occasion à l’artiste choisi-e de mieux connaître son pays d’origine, il permet également de «proposer au public de la culture de haut vol dans des endroits insolites, gratuitement».

En outre, le projet favorise le rayonnement de la culture suisse dans le monde. «La première lauréate de la bourse, la peintre Lucienne Fontannaz-Howard, va prochainement exposer les tableaux qu’elle a peints à Brunnen au Japon», se réjouit l’ancien vice-président de la fondation.

Varier les plaisirs

Afin de mettre en valeur toutes les formes d’art, «Auslandschweizerplatz» souhaite varier le genre artistique à chaque édition. Ainsi, pour 2024, la fondation cherchera des candidates et candidats actifs dans le «street art», comme le graffiti ou le format vidéo. L’idée est plutôt de promouvoir de jeunes artistes que des personnes confirmées.

Tout-e Suisse de l’étranger peut participer. «Les deux artistes sélectionnés en 2016 et 2017 étaient des Suisses expatriés, mais nous avons aussi reçu des candidatures de Suisses de deuxième génération», dit Norbert Mettler.

Un jury, composé d’au moins deux membres de la fondation, d’un ou une représentante de l’OSE et d’un-e, voire deux membres d’une institution culturelle, se chargera de sélectionner un dossier parmi les candidatures reçues d’ici décembre 2023.

