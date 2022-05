Vers un don d’organes facilité en Suisse

SRF / OscarAlessio

Il pourrait bientôt y avoir davantage de dons d’organes en Suisse. Selon la première projection de l’institut gfs.bern, le peuple devrait approuver ce dimanche la modification de la Loi fédérale sur la transplantation, qui introduit le principe de l’«accord présumé» des personnes décédées.

Selon la première projection de l’institut gsf.bern, la modification de la loi devrait facilement passer la rampe.

L’issue du scrutin ne fait pas réellement de doute. Les différents sondages réalisés au cours de la campagne laissaient tous entrevoir cette issue. Par exemple, le dernier sondage réalisé pour le compte de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) estime que la nouvelle mouture de la loi sera acceptée à 61%.

«Consentement présumé»

On trouve au cœur de cette modification législative le principe de «consentement présumé» de la personne décédée. En cas de «oui» ce dimanche, il remplacera le principe actuellement en vigueur du «consentement explicite».

En clair, aujourd’hui, on part du principe qu’une personne décédée ne souhaitait pas donner ses organes, à moins d’avoir fait une déclaration explicite en ce sens de son vivant. Avec la modification de la loi, le rapport est inversé. On présume que la personne décédée consentait à faire don de ses organes, à moins de l’avoir explicitement refusé de son vivant.

Cela ne veut pas dire pour autant qu’en l’absence d’un refus explicite, le corps de la personne décédée se transformera en une banque d’organes dans laquelle il sera possible de puiser à volonté. L’avis des proche et de la famille restera prépondérant, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Et s’il n’a pas été possible de les contacter, aucun prélèvement d’organe ne sera possible.

Éviter des morts inutiles

Ce changement de paradigme bénéficie d’un large soutien, tant à gauche qu’à droite de l’échiquier politique. L’idée du gouvernement et du parlement d’impliquer la famille et les proches dans le processus décisionnel a permis de mettre de l’huile dans les rouages et de dégager un consensus autour du projet.

Pour les milieux qui soutiennent la modification de la loi, le passage au principe du «consentement présumé» devrait permettre d’augmenter le nombre de dons d’organes, car il facilitera la prise de décision par la famille.

En matière de dons d’organes, la Suisse figure dans le bas du classement des pays occidentaux. Dans les pays proches, seule l’Allemagne fait moins bien encore. Ce manque d’organes entraîne des conséquences parfois fatales: chaque semaine, une à deux personnes meurent faute d’avoir pu être transplantées. En augmentant le nombre de dons, le passage au principe du «consentement présumé» permettrait par conséquent d’éviter des morts inutiles.

Droit à l’intégrité physique

Si le peuple était invité à voter ce dimanche, c’est parce qu’un comité interparti présidé par une sage-femme socialiste de Bienne (Berne) et un médecin de Winterthur (Zurich) a réussi à récolter les 50'000 signatures nécessaires à l’obtention d’un référendum.

Les membres du comité viennent tous de Suisse alémanique. Ils estiment que le silence ne doit pas être considéré comme un consentement, particulièrement lorsqu’il s’agit du droit à l’intégrité physique garanti par la Constitution. Peu importe le contexte, ils pensent qu’un «oui» explicite est nécessaire pour toute intervention médicale.

Les référendaires dénoncent aussi la pression grandissante sur les proches des personnes décédées, qui devront prendre une décision. «Un refus de leur part serait immédiatement interprété comme un comportement non solidaire», lit-on dans l’argumentaire des référendaires.

Majorité simple

À la base, le passage au principe du «consentement présumé» était réclamé par le biais d’une initiative populaire. Mais celle-ci a finalement été retirée, car le contre-projet concocté par le gouvernement et le Parlement répondait aux attentes des auteurs du texte.

C’est donc uniquement sur le contre-projet que portait le vote de ce dimanche. Étant donné qu’il s’agit d’une simple modification législative, la majorité du peuple suffit. La majorité des cantons n’est donc pas nécessaire, comme c’est le cas pour les initiatives.

