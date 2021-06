Loi Covid-19: pas de défiance envers le Conseil fédéral

Keystone/Gaetan Bally

Parmi les cinq objets soumis à votation ce dimanche, la loi Covid-19 faisait partie des moins controversés au sein de la population helvétique. Sans surprise, les premières projections montrent une adoption à 61%.

Ce contenu a été publié le 13 juin 2021 - 12:30

Contenu externe

Le référendum contre la loi Covid-19 lancé par Les Amis de la Constitution ne convainc pas. Ces derniers estimaient que le texte privait les résidentes et résidents de Suisse de leurs libertés et violait ainsi la démocratie. Parmi leurs exigences, la fin des mesures de restrictions ordonnées par le Conseil fédéral dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus en Suisse.

Une loi caduque à la fin de l’année

Pour rappel, en septembre dernier, le Parlement avait approuvé une loi qui couvrait un large éventail de mesures contre la propagation de l’épidémie. Son but était de donner une base légale aux 18 décisions que le gouvernement avait prises entre mi-mars et mi-juin 2020 en vertu du droit d’urgence.

Désormais approuvées par le Parlement, ces décisions prévoient notamment l’attribution d’un soutien financier de plus de 30 milliards de francs aux particuliers et aux entreprises impactées par les mesures sanitaires. Elles touchent également d’autres domaines comme la culture, le sport, les dépenses de santé liées à la pandémie, la protection du travail, l’asile ou encore la fermeture des frontières et les droits des citoyens et des médias.

La loi ne sera valide que jusqu’à la fin de l’année. Elle donne au Conseil fédéral la possibilité de réintroduire l’état d’urgence sanitaire si la situation l’exigeait, mais seulement après consultation du Parlement, des 26 cantons, des organisations patronales et des syndicats.

La vaccination pas incluse dans la loi

Les Amis de la Constitution n'ont ainsi pas réussi à faire de la loi Covid-19 un vote de défiance envers le gouvernement. Jugeant celle-ci «liberticide», «anxiogène» et «inutile», ils ont affirmé durant la campagne que que la plupart des mesures pouvaient être appliquées sans législation spéciale.

De leur côté, le Conseil fédéral, le Parlement et la plupart des partis politiques estiment que cette loi n’est que la concrétisation d’une clause figurant dans la Loi fédérale sur les épidémies. Selon eux, la loi Covid-19 garantit que «les entreprises, les indépendants et les salariés confrontés à une situation de détresse économique obtiennent une aide aussi rapide et efficace que possible». Au cours de la campagne, le ministre de la santé Alain Berset a ainsi rappelé que le texte ne concerne ni la vaccination, ni les mesures de restriction prises par les autorités.

Primeur mondiale

Si l’issue du scrutin était relativement prévisible, le «oui» qui devrait ressortir des urnes ce dimanche est tout de même exceptionnelle à un titre: la Suisse aura été le premier pays au monde à convoquer le peuple aux urnes pour voter sur une loi en lien direct avec la pandémie de coronavirus.

Pour une information condensée en vidéo, visionnez cet explicatif de la RTS:

Contenu externe