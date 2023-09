Votations: dans quelle mesure les Suisses de l'étranger divergent des votes nationaux

Comment les Suisses de l’étranger ont-ils voté ces quatre dernières années? La Revue Suisse a analysé les ensembles des données des 36 dernières votations populaires nationales. Un tableau nuancé s’esquisse.

Ce contenu a été publié le 22 septembre 2023 - 11:00

Lors des élections de 2019, les Suisses de l’étranger ont créé la surprise en votant très clairement pour les partis écologistes. Les Vert-e-s ont certes gagné beaucoup d’électrices et électeurs en Suisse même, mais leur progression a été deux fois plus forte encore au sein de la Cinquième Suisse. Toutefois, les élections et les nombreuses votations populaires nationales obéissent à des lois différentes.

D’où les questions suivantes: comment les Suisses de l’étranger ont-ils donc voté lors des scrutins populaires des quatre dernières années? Et peut-on identifier dans leur comportement de vote une systématique claire et reconnaissable?

À la recherche de réponses, la Revue Suisse a passé au crible l’ensemble des données détaillées des 36 dernières votations populaires. Dans plus d’un tiers des cas – 14 votations sur 36 –, les voix des Suisses vivant en Suisse et celles des Suisses établis à l’étranger présentent un tableau très similaire, les écarts se limitant à quelques points de pourcentage.

Un échantillon significatif

Vouloir analyser le comportement de vote des Suisses de l’étranger, c’est se heurter à certaines limites. En premier lieu, il convient de noter que la Cinquième Suisse ne constitue pas une circonscription électorale à part. Les Suisses de l’étranger votent dans leur dernier canton de résidence ou leur canton d’origine. Cependant, tous les cantons ne décomptent pas séparément leurs voix.

Douze cantons fournissent des renseignements détaillés sur les votes de la diaspora. Il s’agit de: Argovie (AG), Appenzell Rhodes-Intérieures (AI), Bâle-Ville (BS), Fribourg (FR), Genève (GE), Lucerne (LU), Saint-Gall (SG), Thurgovie (TG), Uri (UR), Vaud (VD), le Valais (VS) et Zurich (ZH). Cet échantillon réunit des cantons ruraux et urbains, alémaniques et latins, et il est important, puisqu’il représente 60 % des personnes votant en Suisse et 60 % des Suisses de l’étranger inscrits au registre électoral.

Surtout, même si elle est un peu informe et incomplète, cette «Suisse à douze cantons» vote le plus souvent de manière très similaire à la Suisse dans son ensemble. Dans 34 des 36 votations de la législature qui s’achève (2019-2023), l’écart des résultats s’est avéré minime, atteignant en moyenne moins de 1 %. Il n’y a que dans deux scrutins qu’il était important. Ainsi, on peut affirmer que ces douze cantons forment un échantillon significatif, et que comparer les voix des Suisses de l’intérieur et des Suisses de l’étranger de ces cantons permet de dresser un tableau fiable de la situation.

