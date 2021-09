La Suisse devrait ouvrir le mariage aux lesbiennes et aux gays

De nombreux couples homosexuels attendent un oui du peuple pour pouvoir épouser leur partenaire. Keystone / Alexandra Wey

Se marier et fonder une famille. Cela devrait être possible pour les couples homosexuels en Suisse aussi. Selon la première tendance publiée par l’institut gfs.bern, le peuple accepterait le projet de mariage pour toutes et tous.

La Confédération devrait suivre dimanche la tendance européenne, en accordant aux personnes homosexuelles le droit de se marier. Les citoyennes et les citoyens devraient plébisciter une modification du Code civilLien externe légalisant le mariage entre deux femmes ou deux hommes. Le projet permet aussi aux couples de femmes d’accéder à la procréation médicalement assistée, la PMA.

La Suisse fait partie des quatre derniers pays d'Europe de l’Ouest à de pas accorder aux couples de même sexe le droit de se marier, avec l’Italie, la Grèce et le Liechtenstein. Elle semble toutefois prête à adopter cet important changement sociétal. Selon les sondages qui ont précédé le vote, une large majorité des Helvètes y sont en effet favorables. Un refus dans les urnes constituerait ainsi une surprise de taille.

À l'exception de l'UDC (Union démocratique du centre / droite conservatrice), tous les partis gouvernementaux ont apporté leur soutien au projet. Pour le camp du oui, il s’agissait avant tout d’abolir une inégalité de traitement. Les partisanes et les partisans ont fait valoir que le mariage pour toutes et tous conférera une meilleure protection légale aux milliers d’enfants qui vivent déjà avec deux mères ou deux pères.

L’opposition émanait principalement de la droite conservatrice et des milieux évangélistes, qui défendent la place traditionnelle du mariage dans notre société. Le comité référendaire a principalement critiqué l’accès au don de sperme pour les couples de femmes, arguant que cette possibilité négligeait le bien-être de l’enfant.

Que changera le mariage pour tous?

Pour l’heure, les couples de même sexe ont uniquement la possibilité de conclure un partenariat enregistré. Cette forme d’union civile leur donne à de nombreux égards les mêmes droits que les conjoints hétérosexuels mariés. Ils peuvent choisir un nom commun, être protégés en cas de résiliation du bail, toucher une part de l’héritage ou de la rente de vieillesse de leur conjoint. Depuis 2018, les couples homosexuels ont également le droit adopter l’enfant de leur partenaire.

Avec le mariage pour toutes et tous, les gays et les lesbiennes pourront aussi adopter conjointement un enfant. Si l’un des partenaires est étranger, il pourra bénéficier d’une procédure de naturalisation facilitée, plus courte et moins coûteuse.

Les couples de femmes mariées auront également accès au don de sperme en Suisse. Comme la loi suisse interdit le don anonyme, l’enfant aura la possibilité de connaître l’identité de son donneur à l’âge de 18 ans, et les deux femmes seront reconnues comme mères dès la naissance. En revanche, si elles ont recours à une banque de sperme à l’étranger, seule la mère biologique sera reconnue.

Comme dans la majorité des pays européens, la gestation pour autrui ou le don d’ovule reste interdit. Pas question pour les couples d’hommes d’avoir recours à une mère porteuse.

Le travail parlementaire pour aboutir à ce projet aura duré sept ans. Il avait été lancé en 2013 par une initiative parlementaire du Parti vert libéral (PVL, centre). Plusieurs versions du texte ont par la suite été débattues par les élus, avant que le Parlement n’accepte en décembre 2020 une modification du Code civil, qui légalise le mariage entre deux femmes ou deux hommes.