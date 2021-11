L’appel du personnel infirmier entendu par le peuple

Le photographe suisse Valeriano Di Domenico a tiré le portrait des personnes qui se battent sur le front sanitaire de la pandémie de coronavirus. Valeriano Di Domenico

Pour soigner la pénurie de personnel soignant, le peuple opte pour le remède élaboré par la profession. Il a accepté l’initiative sur les soins infirmiers à 61%, selon la première tendance publiée par l’institut gfs.bern.

28 novembre 2021

Katy Romy

Katy Romy

Les infirmières et les infirmiers ont réussi à faire entendre leur voix. Après l’avoir applaudi au balcon pendant le confinement, 61% des Suisses ont également soutenu le personnel soignant dans les urnes, en acceptant l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts»Lien externe.

Comme le demande le texte de l’Association suisse des infirmières et des infirmiers (ASI), la Confédération et les cantons seront tenus de garantir qu’il y ait suffisamment de diplômés. Ils devront aussi veiller à améliorer les conditions de travail dans le secteur, notamment en définissant le montant des salaires et donnant davantage de compétences au personnel infirmier.

Les citoyennes et les citoyens ont été séduits par la recette de la branche pour lutter contre la pénurie de main-d’œuvre qui frappe le secteur. Les chiffres sont effectivement alarmants: 11 000 postes ne sont pas pourvus, dont 6200 concernent des infirmières et infirmiers.

La pandémie a jeté une lumière crue sur le quotidien des infirmières et des infirmiers, en sous-effectif, stressés et sous-payés. Dans la lutte contre le coronavirus, le tableau désolant que nous avions dressé lors de notre enquête sur les conditions de travail des soignants s’est encore noirci. Une situation qui a eu pour effet de doper l’initiative.

Le texte s’attirait les faveurs des partis de gauche, soit les socialistes et les Verts. Dans le camp des opposantes et des opposants, le gouvernement et le parlement estimaient que l’initiative allait trop loin, notamment en exigeant une réglementation des salaires. Ils avaient dès lors adopté un contre-projet indirect, qui prévoyait d’investir un milliard de francs sur huit ans dans la formation. Une alternative soutenue par la droite et le centre de l’échiquier politique.

L’épilogue d’un long combat

La profession tentait d’alerter le monde politique sur la pénurie depuis près de vingt ans, mais le monde politique était resté sourd aux appels. Les Chambres avaient débattu en vain d’une initiative parlementaire visant à remédier au problème et déposée en 2011 par un élu de la droite conservatrice. C’est pourquoi l’ASI a finalement utilisé l’instrument de la démocratie directe pour remédier au problème, en déposant son initiative populaire fédérale en 2017.

Le texte de l’ASI devrait désormais entrer dans le cercle fermé des initiatives populaires fédérales ayant passé l’épreuve des urnes (une sur dix). Il signe également une première pour la démocratie suisse: le souverain accepte pour la première fois une initiative populaire touchant au domaine de la santé au niveau national.