Le certificat Covid devrait passer l’épreuve des urnes

Malgré la virulente campagne contre le certificat sanitaire, le peuple suisse continue à soutenir la loi Covid-19. Keystone/Ennio Leanza

En dépit des manifestations des anti-passe sanitaire, une majorité des Suisses continue de soutenir la loi Covid, selon le deuxième sondage de la SSR en vue des votations du 28 novembre. L’initiative sur les soins infirmiers confirme son succès, alors que l’initiative sur la justice signe sa condamnation.

Ce contenu a été publié le 17 novembre 2021 - 06:00

Katy Romy

Journaliste basée à Berne, je suis particulièrement intéressée par les thématiques de société, mais aussi par la politique et les médias sociaux. J'ai précédemment travaillé pour des médias régionaux, au sein de la rédaction du Journal du Jura et de Radio Jura bernois. Plus d’articles de cet auteur / cette autrice | Rédaction en langue française

Vivement contesté dans la rue, le passe sanitaire semble plutôt séduire dans les urnes. Le 28 novembre, le peuple suisse devrait accepter la modification de la loi Covid du 19 mars 2021, qui fournit la base légale au certificat vaccinal.

À dix jours du scrutin, le camp du oui parvient donc à conserver une avance de 23 points de pourcentage. L’adhésion au texte s’établit à 61%, une part stable par rapport à la première enquête, selon le deuxième sondage de la SSR, réalisé début novembre par l'institut gfs.bern. Le camp du non se maintient également à 38%, alors que seul 1% reste indécis.

Contenu externe

Les Suisses de l’étranger se montrent moins favorables à la législation. Seuls 45% des citoyennes et citoyens expatriés l’accepteraient, alors que 38% s’y opposent. Une grande partie (17%) de la Cinquième Suisse se montre encore indécise. Les Suisses de l’étranger se montrent plus critiques à l’égard du certificat et craignent davantage que les mesures sanitaires conduisent à une surveillance de masse, montre le sondage.

Le sondage Pour la seconde enquête démographique en vue de la votation fédérale du 28 novembre 2021, l'Institut gfs.bern a interrogé, entre le 3 et le 11 novembre 2021, 23’997 personnes ayant le droit de vote, sélectionnées de manière représentative et réparties dans toutes les régions linguistiques de Suisse. La marge d’erreur statistique est comprise entre +/-2,8 points de pourcentage. End of insertion

Au cœur de la controverse, la loi Covid-19 polarise encore davantage qu’il y a un mois. Ses soutiens augmentent auprès des électrices et des électeurs situés à gauche de l’échiquier politique jusqu’au Parti libéral radical (PLR / droite). Le refus s’est toutefois renforcé du côté des personnes ayant des affinités avec la droite conservatrice. Les personnes qui ne sont pas affiliées à un parti, celles qui ne sont pas vaccinées et qui se méfient du gouvernement prévoient également de glisser un non dans l’urne.

Les arguments du camp du oui convainquent davantage que ceux des adversaires du texte. Les personnes favorables à la loi craignent principalement la suppression de certaines aides financières en cas de non et considèrent le certificat Covid-19 comme un bon moyen de retrouver une vie normale.

L’initiative sur les soins infirmiers en bonne voie

Les promotrices et promoteurs de l’initiative populaire fédérale sur les soins infirmiers s’acheminent vers une victoire le 28 novembre.

Deux tiers des personnes sondées y sont favorables. Le soutien au texte s’est certes érodé de 11 points de pourcentage au cours de la campagne, suivant le schéma classique d’une initiative populaire, mais il reste exceptionnellement important. Le camp du non ne réunit plus que 27% des intentions de vote, alors que les indécis sont encore 6%.

Contenu externe

Les arguments du comité d’initiative font mouche et mettent presque tout le monde d’accord. 90% du panel est d’avis qu’il faut trouver un remède à la pénurie de personnel soignant et améliorer ses conditions de travail. La pandémie joue également en faveur du projet, plus de 80% des personnes interrogées estiment que le coronavirus a augmenté la pression sur le personnel du secteur et qu’il faut faire davantage que les applaudir au balcon.

Le contre-projet indirect, qui prévoit entre autres d’investir un milliard de francs dans la formation, réunit tout de même une courte majorité (50%).

Si elle est acceptée, l’initiative sur les soins infirmiers fera partie des rares initiatives auxquelles le peuple réserve un sort favorable (une sur dix). La dernière à avoir passé l’épreuve des urnes a été l’initiative visant à interdire le port de la burqa dans l’espace public en mars dernier.

Le tirage au sort ne séduit pas

L’initiative sur la justice ne devrait pas connaître le même sort. Le texte qui propose de désigner les juges du Tribunal fédéral par tirage au sort s’achemine vers un refus. Le camp du non a gagné des points durant la campagne. 50% des citoyennes et des citoyens comptent désormais rejeter le texte, alors que 41% y sont favorables. Un pourcentage élevé d’indécis (9%) demeure encore.

Contenu externe

Une majorité des électrices et les électeurs ne veulent pas remettre l’élection des magistrats entre les mains du hasard. Un procédé qui minerait la légitimation démocratique d’une élection. La majorité des sondés n’est toutefois pas non plus convaincue par le mode d’élection actuelle, qui oblige les juges à être affiliés à un parti, remettant en question l'indépendance du pouvoir judiciaire.