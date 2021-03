Issue incertaine pour l’initiative anti-burqa

Le voile intégral serait porté par une trentaine de femmes en Suisse, selon une étude lucernoise. Keystone / Laurent Gillieron

La Suisse interdira-t-elle la burqa à l’image de la France, de la Belgique ou de l’Autriche? Le suspense reste toujours entier. L’institut gfs.bern n’a pas encore pu publier de tendance.

Ce contenu a été publié le 07 mars 2021 - 11:57

Katy Romy

Après avoir interdit la construction de minarets en 2009, la Suisse pourrait ce dimanche bannir le port de la burqa et du niqab. Toutefois, selon l’institut gfs.bern, aucune tendance ne se dégage pour l’instant quant à l’issue du vote sur l’initiative populaireLien externe «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage.

Contenu externe

Le résultat incertain confirme le pronostic des derniers sondages qui donnaient l'initiative encore en tête, mais à seulement quelques points de pourcentage.

Le texte a été lancé en 2016 par le Comité d’Egerkingen, composé de nombreux élus issus de la droite conservatrice et également à l’origine de l’initiative anti-minaret. Il exige l’interdiction de toute forme de dissimulation du visage dans l’espace public et concerne autant la burqa ou le niqab que les cagoules de casseurs ou de hooligans.

Les partisans de l’initiative estiment qu’interdire la dissimulation du visage contribue à prévenir les attaques terroristes et d'autres formes de violence. Ils affirment vouloir ainsi garantir la liberté, l’égalité et la sécurité de tous. Certaines féministes et des musulmans libéraux se sont également prononcés en faveur du texte. Toutefois, à l’exception de l’UDC, tous les partis de la gauche au centre sont contre.

Au contraire, les opposants au texte considèrent qu’une telle interdiction à l'échelle de la Suisse serait inutile, préjudiciable au tourisme et non conforme à la répartition des pouvoirs entre les autorités fédérales et cantonales.

Pour combattre l’initiative, le gouvernement et les Chambres fédérales ont élaboré un contre-projet indirect, qui entrera en vigueur si elle est refusée. Celui-ci prévoit l’obligation de montrer son visage lorsque cela est nécessaire pour l’identification, dans les administrations ou les transports publics par exemple.

Les cantons du Tessin et de Saint-Gall ont déjà choisi de bannir la burqa. Si les citoyens approuvent l’initiative, la Suisse rejoindra le groupe des cinq pays européens qui ont déjà adopté une telle interdiction.