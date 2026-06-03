Ecoquartier lausannois: choix des espaces publics pour Près-de-Vidy

Keystone-SDA

Le développement de l'écoquartier des Prés-de-Vidy à Lausanne franchit une nouvelle étape. Le projet lauréat pour les espaces publics de son secteur nord-ouest a été désigné. Il s'agit du projet "Jardin d'acclimatation" du bureau In Situ SA à Lausanne. Il a été choisi parmi huit projets reçus et six retenus pour le concours.

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(Keystone-ATS) «Il a particulièrement séduit le jury avec une proposition marquée par la pertinence des propositions d’aménagement, la génération d’une identité forte à l’entrée du quartier et l’affirmation d’une ambition élevée en matière de biodiversité», indique mercredi la Ville de Lausanne dans un communiqué.

«En planifiant d’abord les espaces publics, ceux-ci deviennent l’ossature du futur quartier autour de laquelle s’organisera ensuite l’architecture des bâtiments. Cela permet de placer les enjeux climatiques au centre de la réalisation du quartier et réaffirmer le rôle des espaces publics dans le vivre ensemble», explique-t-elle.

Les projets du concours sont exposés du 3 au 12 juin, avec une présentation publique le 9 juin sur le site de l’établissement horticole à Lausanne.

En deux secteurs

Le futur écoquartier lausannois du site des Près-de-Vidy, au sud-ouest de la capitale vaudoise, est réparti en deux secteurs de part et d’autre de l’avenue du Chablais. Il accueillera quelque 2000 habitants et 1500 emplois à l’horizon 2032-2033. Réalisé en étroite relation avec le développement urbain de l’ouest du quartier de la Bourdonnette, ce quartier durable se situe à un emplacement stratégique du territoire lausannois.

Le premier secteur de l’écoquartier, nommé «Les Jardins de Vidy», se trouve sur le site de l’établissement horticole de la Ville de Lausanne. Il prévoit principalement des logements (400 logements de catégories variées pour environ 800 habitantes et habitants), des services publics et parapublics, quelques activités tertiaires et des commerces de proximité au rez-de-chaussée.

Un nouvel établissement scolaire est également prévu (il a fait l’objet d’un concours d’architecture en 2023). L’établissement horticole sera concentré mais maintenu, comme identité forte du quartier, selon la Ville.

Recherche d’investisseurs

Le plan d’affectation est actuellement en cours d’examen préalable. A l’instar des autres sites développés dans le cadre du projet Métamorphose, des investisseurs seront recherchés pour bâtir les bâtiments privés. Les espaces publics demeureront eux principalement gérés par la Ville. Le lancement des chantiers est prévu dès 2028. Les premiers habitants sont attendus dès 2032.

Le second secteur, nommé «Vidy La Romaine», se situe au sud de l’avenue du Chablais, sur le site archéologique. D’importantes fouilles archéologiques sont en cours. Les travaux préparatoires pourront débuter dès qu’elles seront achevées, à partir de 2029. Ce secteur accueillera ses premiers habitants à l’horizon 2032-33.