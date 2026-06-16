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Ecouter le chant des oiseaux rend plus détendu et plus heureux

Keystone-SDA

Se promener en écoutant le chant des oiseaux est bénéfique pour la santé mentale. Des études montrent en effet que l'observation des oiseaux favorise la détente et procure un sentiment de bien-être.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Différentes études scientifiques ont prouvé l’impact positif des oiseaux sur la santé mentale, souligne mardi la Station ornithologique suisse de Sempach (LU) dans un communiqué. Cela démontre l’importance de promouvoir l’avifaune dans les espaces urbains et périurbains.

Une étude publiée en mai par l’Université de Tübingen, en Allemagne, a montré qu’écouter les oiseaux chanter durant une promenade de 30 minutes dans un parc urbain permet de faire chuter le taux de cortisol – l’hormone du stress – de près de 40%. La tension artérielle baisse également et les émotions positives augmentent de plus de 20%, selon cette étude.

Les universités de Senckenberg et de Kiel (Allemagne) ont également étudié le lien entre bien-être et observation des oiseaux. Sur la base d’un échantillon de plus de 26’000 adultes issus de 26 pays européens, elles ont démontré que les personnes dont l’environnement abrite une grande diversité d’oiseaux sont significativement plus satisfaites de leur vie.

Selon leurs travaux, le bonheur provoqué par cette diversité serait comparable, en intensité, à celui procuré par une augmentation de salaire.

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