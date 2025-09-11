La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Edelweiss s’équipe de cinq Airbus A320neo supplémentaires

Keystone-SDA

La compagnie aérienne Edelweiss, filiale de Swiss spécialisée dans les vols de vacances, va acquérir cinq Airbus A320neo supplémentaires d'ici 2028, faisant passer sa flotte d'avions court et moyen-courrier à 18 appareils d'ici trois ans.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ces avions sont actuellement en service auprès de la compagnie autrichienne Austrian Airlines, également membre du groupe allemand Lufthansa, a détaillé Edelweiss jeudi dans un communiqué. Trois de ces appareils vont remplacer des avions vieillissants et deux viendront renforcer les capacités du transporteur aérien.

Mi-août, Edelweiss avait déjà annoncé étoffer sa flotte avec l’acquisition d’un A320 et d’un A320neo, qui rejoindront la compagnie aérienne à partir d’octobre.

L’A320neo («new engine option») consomme jusqu’à 20% de kérosène en moins comparé aux appareils de la génération précédente, selon le constructeur européen. Ce monocouloir peut transporter jusqu’à 194 passagers sur une distance maximale de 3400 miles nautiques (près de 6300 km).

