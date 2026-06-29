Education sans violence: les cantons prévoient des actions

Keystone-SDA

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Les cantons de Neuchâtel, de Berne et de Fribourg saluent l'inscription dans le Code civil du principe de l'éducation sans violence, qui entrera en vigueur mercredi. Ils prévoient plusieurs actions d'information et de sensibilisation.

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(Keystone-ATS) Le canton de Neuchâtel souhaite notamment «renforcer la visibilité et l’accessibilité des prestations et ressources existantes», a-t-il indiqué lundi. On trouve parmi elles des infirmières pouvant dispenser des conseils sur le sommeil des enfants, des maisons vertes dans lesquelles les parents peuvent trouver des conseils et une orientation vers le réseau, ou encore des prestations d’accompagnement socioéducatif.

Les autorités neuchâteloises entendent mobiliser et coordonner le réseau des prestataires de soutien à la parentalité ainsi qu’aux acteurs principaux du domaine de l’enfance et de la jeunesse, qui doit pouvoir soutenir et orienter enfants, jeunes et parents en fonction de leurs besoins et des difficultés rencontrées.

Le gouvernement du canton de Fribourg va dans le même sens. Il prévoit d’informer et de sensibiliser les professionnels et la population aux changements mis en œuvre et de soutenir les parents dans les défis quotidiens auxquels ils font face. L’Association pour l’éducation familiale se tient par exemple à disposition des parents pour les soutenir dans l’encadrement et l’éducation de leur enfant en bas âge.

Offres développées

Dans le canton de Berne, plusieurs offres ont été développées dans ce domaine en 2026. Le Centre de puériculture a par exemple lancé le projet «Éducation non violente» et le Service psychologique cantonal pour enfants et adolescents propose désormais des films d’animation sur des sujets éducatifs, dont l’éducation sans violence.

L’évolution législative consacre le droit des enfants à une éducation respectueuse, sans violence physique ni psychologique. Les nouvelles dispositions légales prévoient notamment l’obligation, pour les cantons, de s’assurer que les parents et les enfants puissent accéder à suffisamment d’offres de conseil et de soutien en cas de difficultés liées à l’éducation.