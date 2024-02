Les horaires scolaires nuisent à la santé des adolescents

En Suisse, les heures du début de l'école obligatoire varient considérablement d'un établissement à l'autre et d'un canton à l'autre. Or de nombreuses études montrent que des horaires trop matinaux ne sont pas adaptés aux besoins physiologiques des adolescentes et adolescents.

Isabelle Fiaux, Justine Romano, Marie Wicht / Adaptation web: Laure Pagella, RTS

Les horaires scolaires sont loin d’être uniformes et ils dépendent souvent des transports scolaires. Selon les recherches de la rédaction d’On en Parle de la RTS, il existe des différences notables entre les cantons et même entre les établissements d’un même canton.

On trouve la plus grande variation chez les plus jeunes (4-8 ans). Dans le canton de Neuchâtel, le début des cours est par endroits à 7h35 et à d’autres à 8h15. A Fribourg, certaines leçons commencent à 7h40 et, à l’autre bout du spectre, on commence parfois à 8h45 à Genève.

Entre 8 et 12 ans, il faut se lever encore plus tôt à Berne et Neuchâtel: la cloche sonne souvent à 7h25, 7h30 dans les cantons de Vaud et du Jura, 7h40 à Fribourg. Les élèves de Genève et du Valais sont les mieux loti-es en heures de sommeil: en Valais, entre la 1e année (3e Harmos) 6e année (8e Harmos), ils et elles ne commencent jamais avant 8h.

Plus on grandit, plus on se lève tôt

Cet écart diminue chez les 12-15 ans. On débute les cours très tôt, autour de 7h30. Cela varie entre 7h25 à Neuchâtel et Berne et 7h40 à Genève.

Ces horaires ne sont pas adaptés aux besoins physiologiques des jeunes qui entrent dans l’adolescence, rappelle Virginie Bayon, médecin associée au Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV à Lausanne, interrogée dans On en parle.

La spécialiste souligne que les adolescentes et adolescents ont naturellement tendance à se coucher et à se lever plus tard en raison de changements hormonaux. La nature du sommeil change aussi à partir de 13 ans. Commencer l’école tôt peut entraîner fatigue, manque de concentration et baisse des performances scolaires.

Plaidoyer pour un changement

Les études montrent qu’un début des cours plus tardif améliore le sommeil, la concentration et la santé mentale des jeunes en pleine puberté.

Des expériences existent: en 2020, l’école privée Ardévaz à Sion (VS) a ainsi décalé le début des cours à 8h55. Son directeur Alexandre Moulin confirme le bienfait de cette mesure avec des retours positifs, tant de la part des élèves que du corps enseignant. Une piste à creuser pour les pouvoirs publics, alors que l’on assiste à une dégradation de la santé mentale des adolescentes et adolescents depuis la pandémie de coronavirus.

