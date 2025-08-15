Effectifs stables dans les lycées neuchâtelois
Les lycéens neuchâtelois prendront le chemin de leurs établissements lundi 25 août. Tant les effectifs des élèves inscrits en maturité gymnasiale que ceux en certificat d’école de culture générale sont stables. Toujours du côté de la formation postobligatoire, le canton poursuit les travaux pour le passage de la maturité à quatre.
(Keystone-ATS) Les inscriptions en 1ère année de maturité gymnasiale sont stables. Ce sont 806 élèves qui entreprennent une formation menant à la maturité gymnasiale contre 819 en août 2024. La filière menant au certificat d’école de culture générale enregistre 125 élèves, un nombre identique à l’an dernier.
En filière de maturité gymnasiale, les élèves choisissent en début de formation une option spécifique (OS) en fonction de leur intérêt prépondérant. Et c’est l’OS économie et droit qui attire de plus en plus de lycéens et devient le premier choix, relève vendredi le canton de Neuchâtel.
La filière gymnasiale bilingue français-allemand enregistre aussi une augmentation des inscriptions avec 38 élèves contre une moyenne de 19 au cours des années précédentes, une évolution saluée par le canton. En revanche, la filière bilingue français-anglais enregistre un recul des inscriptions.
Maturité en quatre ans
Dès 2032, la formation en maturité gymnasiale durera quatre ans. Dénommé «Evolution de la maturité gymnasiale» dans le canton de Neuchâtel, le projet permettra d’atteindre cet objectif décidé sur le plan national.
Pour mettre en oeuvre cette réforme, le Conseil d’Etat neuchâtelois a fait le choix d’un système mixte qui permettra aux élèves d’entrer en formation de maturité gymnasiale pour certains après la 10e année d’école obligatoire et pour d’autres après la 11e. Ce système doit permettre de respecter les rythmes d’apprentissage individuels, souligne le canton dans un communiqué.