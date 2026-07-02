La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Eglises/Etat dans le Jura: nouveau mode de financement envisagé

Keystone-SDA

Le Gouvernement jurassien aimerait réviser la loi qui régit les rapports entre les Eglises et l'Etat. La modification vise à introduire un nouveau mode de subventionnement des Églises reconnues fondé sur les prestations d’intérêt public qu’elles fournissent à la collectivité.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Le système actuellement en vigueur repose principalement sur un financement calculé en fonction du nombre de postes reconnus et des charges salariales admises. En place depuis 2003, il a permis d’assurer le soutien de l’État aux Églises reconnues durant plus de vingt ans», a indiqué jeudi le canton.

L’avant-projet a été réalisé en collaboration avec les deux Eglises reconnues. Il prévoit de remplacer le système actuel par un dispositif reposant sur les prestations d’intérêt public fournies à la population.

Les soutiens étatiques seraient désormais structurés autour d’une contribution de base, destinée à couvrir une part des frais généraux nécessaires à la réalisation des prestations d’intérêt public et de contributions spécifiques. «Cette évolution permet de distinguer plus clairement les prestations d’intérêt public pouvant faire l’objet d’un soutien de l’État des autres missions assumées par les Églises reconnues», a précisé le canton.

Cette modification permet également de mieux identifier l’affectation des fonds publics tout en assurant une cohérence avec les principes applicables aux autres entités bénéficiant de contributions cantonales. La procédure de consultation est ouverte jusqu’au 30 septembre.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision