Eglises réformées Berne-Jura-Soleure: subvention pour Metalchurch

Le Synode des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure a décidé de financer Metalchurch à partir de 2026 avec une contribution annuelle récurrente de 180'000 francs. Cette Église née en 2011, et dont les cultes résonnent sur les accords de la musique hard rock, passe du statut de projet à celui de paroisse associée.

(Keystone-ATS) «Le parlement de l’Église complète ainsi pour la première fois le principe de territorialité en intégrant une paroisse de personnes», peut-on lire dans le communiqué diffusé mardi. Jusqu’ici Metalchurch bénéficiait d’un financement par des ressources spéciales prévues pour les nouvelles formes de présence ecclésiale.

Metalchurch «qui ne cesse de croître, réunit des personnes domiciliées un peu partout. C’est la raison pour laquelle le mode de financement habituel n’est pas envisageable dans son cas», a précisé le Synode. Metalchurch est notamment connue du grand public pour ses offres d’aumônerie proposées lors de festivals de musique.

Le Synode a par ailleurs approuvé le budget 2026. Celui-ci prévoit un excédent de charges de 2,8 millions de francs.

Ce déficit résulte principalement de la réduction des prestations financières du canton de Berne d’environ 2,3 millions de francs. «Le canton a changé la clé de répartition pour l’indemnisation des prestations d’intérêt général entre les Églises nationales lors du dernier recalcul», peut-on lire dans le communiqué.