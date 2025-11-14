El-Facher: le Conseil des droits de l’homme mandate une enquête

Keystone-SDA

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU "condamne fermement" les atrocités perpétrées par les paramilitaires à El-Facher au Soudan. Vendredi à Genève, il a mandaté une investigation urgente face à ce que le Haut commissaire a qualifié des "crimes les plus graves".

3 minutes

(Keystone-ATS) La résolution approuvée vendredi par consensus lors d’une session spéciale demande l’application entière de l’embargo sur les armes décidé par le Conseil de sécurité de l’ONU. Elle cible les violations du droit international humanitaire (DIH) comme les exécutions à caractère ethnique, la torture, les exécutions sommaires et les détentions arbitraires des civils.

Elle relaie aussi une inquiétude sur la situation des 200’000 civils qui seraient toujours bloqués à El-Facher et des près de 100’000 personnes qui ont pu fuir dans des villes proches. Tous restent exposés à des violences sexuelles et au manque de nourriture et d’eau.

La résolution demande à la Mission internationale d’établissement des faits de mener une investigation urgente sur les récentes violations à El-Facher et dans la région par toutes les parties. De quoi fâcher les autorités soudanaises qui souhaitaient qu’il ne porte que sur les paramilitaires.

«Tache» internationale

La Mission devra encore identifier les individus qui sont responsables d’atrocités. «Nous vous surveillons», a asséné de son côté aux parties au conflit le Haut commissaire de l’ONU aux droits de l’homme Volker Türk devant le Conseil.

La Mission a estimé par le passé à plusieurs reprises que les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) avaient perpétré des actes équivalant à des crimes contre l’humanité. Et elle a reproché à l’armée des crimes de guerre présumés.

Vendredi, M. Türk a dénoncé les «crimes les plus graves» à El-Facher. Ceux-ci «étaient prévisibles et auraient pu être évités», a-t-il estimé, s’en prenant à nouveau à la communauté internationale comme ces dernières semaines et parlant d’une «tache» pour elle.

Suisse «choquée»

Il a réitéré son inquiétude d’une répétition de ces exactions au Kordofan voisin du Darfour. «La famine commence à arriver» dans cette région, a ajouté une membre de la Mission d’établissement des faits, Mona Rishmawi. La Suisse s’est elle à nouveau dit «choquée» par la situation à El-Facher, demandant aussi l’application de l’embargo sur les armes.

Environ 200’000 personnes seraient toujours bloquées dans cette ville. Des dizaines de milliers ont pu fuir mais restent exposées aux violences et au manque de nourriture et d’eau.

En plus de deux ans de guerre, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées. Le conflit a fait près de 13 millions de déplacés, dont quatre millions de réfugiés. Des dizaines de millions d’individus doivent être aidés.