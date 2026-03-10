Eleveurs privés de pacage: les députés vaudois demandent une aide

Keystone-SDA

Les députés vaudois demandent au Conseil d'Etat de prévoir une aide financière pour les éleveurs dont les bovins seront privés de pâturage cet été en France. Une interdiction prononcée mi-février par la Confédération pour prévenir l'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) en Suisse.

4 minutes

(Keystone-ATS) L’interdiction du pacage – soit le fait d’estiver des bovins sur territoire français – a suscité «l’incompréhension» et laissé de nombreux éleveurs dans «l’expectative», a relevé mardi le député UDC José Durussel, auteur d’une motion renvoyée au Conseil d’Etat.

Environ 160 éleveurs vaudois sont concernés, eux qui estivent chaque année entre 4000 et 4500 bovins (6000-6500 pour l’ensemble de la Suisse romande) sur la chaîne du Jura français, en zone limitrophe entre la Cure et l’Auberson.

Les alpages vaudois étant déjà saturés, de nombreux bovins qui auraient dû paître en France vont rester cet été sur les exploitations en plaine. De quoi engendrer du travail et des coûts supplémentaires, notamment pour financer le fourrage, a relevé José Durussel. L’interdiction du pacage va aussi entraîner des difficultés à respecter les programmes fédéraux liés aux paiements directs.

Demandant que sa motion soit prise en considération de manière immédiate, donc sans passer par une commission, José Durussel a relevé que le temps pressait, sachant que les montées à l’alpage sont prévues dès le mois de mai.

Unanimité

Des députés de tous bords politiques ont apporté leur soutien à cette motion, soulignant «le désarroi» et «l’anxiété» des éleveurs concernés.

Ils ont aussi été plusieurs à déplorer que la Confédération n’indemnise pas les éleveurs, arguant une absence de base légale. «La Confédération ne doit pas se dédouaner. J’invite le Conseil d’Etat à faire pression pour que la Confédération prenne ses responsabilités», a affirmé le PLR Loïc Bardet.

Conseillère d’Etat en charge de l’agriculture, Valérie Dittli a expliqué avoir déjà alerté Berne. Elle a relevé que «la compréhension» était moindre de l’autre côté de la Sarine, les éleveurs alémaniques n’étant pas concernés par cette interdiction. La ministre a «salué» la motion Durussel, ajoutant que ses services s’étaient déjà mis au travail pour chercher des solutions pour épauler les éleveurs touchés.

La motion demande concrètement au Conseil d’Etat «d’élaborer des bases légales afin d’accompagner financièrement les éleveurs privés de pacage pour la saison 2026 et d’anticiper la pérennité du pacage franco-suisse pour les années à venir.»

Au vote, elle a été soutenue à une quasi unanimité, seule une poignée de députés préférant s’abstenir.

Risque sanitaire important

La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) est une maladie virale provoquée par des piqûres d’insectes. Elle est apparue en juin 2025 en France, entraînant l’abattage complet de plusieurs troupeaux. A ce jour, aucun cas de DNC n’a été révélé en Suisse.

Mi-février, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a parlé d’un «risque sanitaire important» pour justifier l’interdiction de l’estivage de l’autre côté de la frontière. Et d’autant plus avec le début de la période active des mouches et moustiques, vecteurs de la maladie.

Non transmissible à l’humain, la DNC provoque de la fièvre, de l’apathie et l’apparition de nodules sur la peau des bovins infectés. Elle est rarement mortelle, mais «peut causer d’importantes pertes économiques», selon l’OSAV, qui aimerait ainsi protéger les 1,5 million de bovins suisses et l’ensemble du secteur agroalimentaire.

Outre Vaud, des éleveurs de l’Arc jurassien et de Genève sont concernés par cette interdiction.