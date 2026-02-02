La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Embellie sur l’emploi début 2026

Keystone-SDA

Le Centre d'études conjoncturelles KOF constate une nouvelle embellie de la situation et des perspectives pour l'emploi en Suisse au premier trimestre 2026.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les économistes sont tentés de corréler le phénomène à la déclaration d’intention sur un accord douanier entre Berne et Washington, convenue à la mi-novembre.

Le sous-indice de la situation de l’emploi a progressé de trois dixièmes de point à 1,6 point, quand celui des perspectives d’emploi a bondi de deux points à 3,3 points. L’indicateur de l’emploi du KOF, calculé sur la base d’un sondage auprès de 4500 entreprises, a ainsi gagné 1,1 point à 2,4 points, indique la faculté de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich dans un point de situation périodique lundi.

A noter que la base de comparaison au dernier trimestre 2025 a été revue 1,3 point, contre 0,7 point initialement.

L’amélioration repose largement sur le secteur de la construction, qui passe en glissement séquentiel de 9,5 à 10,6 points. Nombre de branches dans les services par contre font toujours grise mine, à l’image du commerce de gros (-11,1 point) ou de détail (-3,1 point).

Sinistrée, l’industrie manufacturière a vu ses difficultés s’atténuer quelque peu, l’indicateur correspondant remontant de -11,5 à -7,0 points.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision