Emmanuel Charmillot nommé délégué culturel du Club 44

Keystone-SDA

Le Club 44, à La Chaux-de-Fonds (NE), a nommé Emmanuel Charmillot en qualité de délégué culturel dès le 1er mai. Ce docteur en sciences sociales va remplacer Marie Léa Zwahlen, qui a occupé la fonction depuis 2019.

(Keystone-ATS) Emmanuel Charmillot «manifeste depuis de nombreuses années un intérêt marqué pour les enjeux sociétaux contemporains. Chercheur, collaborateur social pour différentes institutions puis chef de projet pour les Assises de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel, il a déjà exploré de nombreux formats de médiation culturelle et scientifique», a indiqué lundi l’institution.

Dans ses nouvelles fonctions, Emmanuel Charmillot aura pour mission de poursuivre le développement d’une programmation exigeante et accessible – conférences, tables rondes, podcasts, expositions – tout en pilotant l’implication de l’institution dans le projet Capitale Culturelle 2027, a précisé le Club 44.