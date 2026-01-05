Emmanuel Macron en Suisse vendredi pour la cérémonie d’hommage

Keystone-SDA

Le président français Emmanuel Macron se rendra en personne en Suisse vendredi pour la cérémonie d'hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana. Neuf Français, dont une double-nationale franco-suisse, figurent parmi les victimes du drame.

(Keystone-ATS) Le président de la République sera accompagné par le ministre délégué chargé de l’Europe Benjamin Haddad, a annoncé lundi la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, à l’issue du Conseil des ministres.