Emmanuel Macron en Suisse vendredi pour la cérémonie d’hommage
Le président français Emmanuel Macron se rendra en personne en Suisse vendredi pour la cérémonie d'hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana. Neuf Français, dont une double-nationale franco-suisse, figurent parmi les victimes du drame.
(Keystone-ATS) Le président de la République sera accompagné par le ministre délégué chargé de l’Europe Benjamin Haddad, a annoncé lundi la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, à l’issue du Conseil des ministres.