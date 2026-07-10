EMS-Chemie améliore sa rentabilité sur les six premiers mois

Keystone-SDA

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EMS-Chemie a amélioré sa rentabilité opérationnelle au premier semestre, en comparaison annuelle. Malgré les vents contraires, le résultat opérationnel (Ebit) est ressorti en hausse de 4,7% à 310 millions de francs, a indiqué vendredi l'entreprise.

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(Keystone-ATS) Active dans les polymères haute performance et les produits chimiques de spécialité, l’entreprise a subi les conséquences des incertitudes géopolitiques mondiales, néfastes pour le climat de consommation, ainsi que du franc fort.

Entre janvier et juin, les recettes ont atteint 1,01 milliard, en léger repli de 0,8% sur un an, mais en hausse de 4,5% en monnaies locales.

Le résultat brut d’exploitation (Ebitda) a pris 3,9% à 336 millions, pour une marge afférente de 33,2%, après 31,7% un an plus tôt. La marge Ebit a quant à elle progressé de 1,6 point de pourcentage à 30,6 points. L’entreprise a mis en avant sa discipline en matière de coûts, ainsi que les partenariats de développement, notamment sur les marchés à forte croissance comme la Chine, l’Inde ou le Brésil. Elle précise également que la hausse des coûts énergétiques a pu être répercutée sur les clients via des relèvements des prix pour les clients.

La performance est supérieure aux prévisions du consensus de l’agence AWP.

Les prévisions de chiffre d’affaires sont revues légèrement à la hausse pour l’ensemble de l’exercice, EMS Chemie s’attendant à des recettes «légèrement inférieures à celle de l’année précédente en raison des effets de change». L’Ebit devrait quant à lui progresser légèrement.