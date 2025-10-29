En Corée du Sud, Trump reçoit la réplique d’une couronne en or

Keystone-SDA

Donald Trump s'est vu offrir une réplique d'une couronne en or lors de sa rencontre mercredi avec le président sud-coréen Lee Jae Myung, un cadeau symbolique pour le milliardaire qui n'a jamais caché son amour pour ce métal précieux et les monarchies du monde entier.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le président américain s’est entretenu avec son homologue sud-coréen mercredi à Gyeongju (sud) dans le cadre d’une tournée en Asie et où se déroule le sommet de la Coopération économique en Asie-Pacifique (Apec) et où il doit rencontrer jeudi le président chinois Xi Jinping pour apaiser les tensions commerciales.

A la fin d’une cérémonie d’accueil somptueuse dans cette capitale historique, Trump s’est vu offrir une réplique d’une couronne portée par les rois de Silla, la dynastie qui régna de 57 avant J.-C. à 935 après J.-C en Corée.

Donald Trump a été informé que le cadeau est une réplique de «la plus grande et la plus extravagante des couronnes d’or existantes» de la période Silla.

«Connexion divine»

Elle représente «la connexion divine entre le commandement céleste et terrestre».

Selon le bureau présidentiel sud-coréen, la couronne symbolise la «paix, la coexistence et la prospérité partagée dans la péninsule, des valeurs qui reflètent la longue période de stabilité de la dynastie Silla».

Donald Trump a reçu ce cadeau alors que des dizaines de milliers d’Américains ont manifesté en fustigeant sa présidence «royale» et l’érosion des normes démocratiques aux Etats-Unis.

Le président américain s’est aussi vu attribuer le grand ordre de Mugunghwa, le plus haut ordre du mérite en Corée du Sud.

La médaille ornée d’un motif de feuille de laurier symbolisant la prospérité a été remise «en anticipation de la paix et de la prospérité que vous apporterez à la péninsule coréenne», a-t-il été dit à Donald Trump.

«C’est un grand honneur», a répondu le président américain. «J’aimerais la porter tout de suite.»