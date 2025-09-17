La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
En désaccord, le Jerry de Ben & Jerry’s quitte l’entreprise

Keystone-SDA

L'un des cofondateurs de la célèbre marque américaine de crèmes glacées Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, a annoncé mercredi quitter l'entreprise, vendue à Unilever en 2000, en raison de désaccords sur les "valeurs" de l'entreprise.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) La marque, connue pour son activisme politique, n’avait notamment pas réussi en 2022 à empêcher Unilever de vendre ses glaces dans les colonies de Cisjordanie, ce qui, selon elle, était contraire à ses valeurs. «C’est avec le coeur brisé que j’ai décidé que je ne pouvais plus, en toute conscience, et après 47 ans, rester un employé de Ben & Jerry’s», a annoncé M. Greenfield, dans une lettre postée mardi soir sur X par son cofondateur Ben Cohen.

Fondée en 1978, Ben & Jerry’s est une entreprise revendiquant ses engagements en faveur de la protection de l’écologie, du respect des droits humains ou de la question des inégalités. Lors de son rachat par Unilever en 2000, elle s’était expressément réservée le droit de préserver son «intégrité» avec un conseil d’administration indépendant.

Unilever est en train de scinder sa division glaces sous le nom de «The Magnum Ice Cream Company», qui deviendra une entreprise séparée en novembre, basée à Amsterdam et cotée principalement sur la place néerlandaise.

L’entreprise «a été réduite au silence, mise à l’écart par crainte de contrarier le pouvoir», à un moment où l’administration américaine «s’attaque aux droits civiques, au droit de vote, aux droits des immigrants, des femmes et de la communauté LGBTQ», a poursuivi M. Greenfield dans sa lettre. «Il est profondément décevant de constater que cette indépendance, fondement même de notre vente à Unilever, a disparu», a-t-il ajouté.

Les relations d’Unilever avec sa filiale Ben & Jerry’s ont été marquées à plusieurs reprises ces dernières années par des tensions, notamment sur des questions politiques et sociales. Ben Cohen et Jerry Greenfield avaient demandé la semaine dernière dans une autre lettre ouverte à ce que la marque regagne son indépendance.

«Nous ne partageons pas le point de vue de M. Greenfield et avons souhaité engager un dialogue constructif avec les deux cofondateurs sur la manière de renforcer la position forte de Ben & Jerry’s dans le monde, fondée sur ses valeurs», a réagi un porte-parole de l’entreprise. En mai, Ben Cohen, avait été expulsé d’une audition parlementaire à Washington après avoir dénoncé le soutien du gouvernement américain à Israël dans sa guerre à Gaza.

