En Iran, une explosion fait au moins huit morts et 750 blessés

Keystone-SDA

Une "puissante explosion" dans le plus grand port de commerce iranien a fait au moins huit morts samedi et 750 blessés, ont annoncé les autorités. Les pompiers luttent toujours contre un incendie qui gagnait en intensité dans la soirée.

(Keystone-ATS) Le port Shahid Rajaï, où passent 85% des marchandises de l’Iran, est situé à plus d’un millier de kilomètres au sud de Téhéran. Vers midi (10h30 en Suisse), une « puissante explosion » s’est produite sur un quai et la déflagration entendue à des dizaines de kilomètres à la ronde.

Le port est proche de la grande ville côtière de Bandar Abbas, sur le détroit d’Ormuz par où transite un cinquième de la production mondiale de pétrole.

Une enquête pour établir les causes de la catastrophe a été ordonnée par le président Massoud Pezeshkian.

« L’accident a fait huit morts et 750 blessés », a déclaré le ministre de l’Intérieur Eskandar Momeni, ajoutant que des renforts de Téhéran et d’autres villes étaient attendus.

« Nous espérons éteindre l’incendie dans les prochaines heures », a-t-il précisé.

Feu plus intense

Attisé par le vent, le feu gagne en « intensité » et « il est possible que le feu se propage à d’autres zones et à d’autres conteneurs », a de son côté indiqué la télévision d’Etat. Des images en direct montraient des flammes ravageant des containers.

Sur des images prises d’un hélicoptère dont l’AFP n’a pas été en mesure de vérifier l’authenticité, une épaisse fumée noire dans le ciel semblait indiquer plusieurs départs de feu.

Dans un communiqué repris par la télévision d’Etat, les douanes du port ont indiqué dans la journée que la catastrophe était probablement due à un incendie dans un dépôt de stockage de matières dangereuses et chimiques.

La déflagration a été telle qu’une rangée de semi-remorques a été complètement soufflée et réduite à l’état de carcasses, selon des images largement partagées sur les réseaux sociaux dont l’AFP n’a pu vérifier l’authenticité.

« Mon camion est entièrement détruit et mon ami est décédé », affirme sur une vidéo un homme filmant le lieu de la catastrophe. Le cadavre d’une personne au sol est visible.

Le nombre d’employés présents au port au moment de l’explosion n’est pas connu dans l’immédiat.

Samedi est le premier jour ouvré de la semaine en Iran.

Fermeture des écoles

Tous les établissements scolaires dans la zone seront fermés dimanche, a aussi annoncé la télévision d’Etat.

Des images de l’agence officielle Irna ont montré un afflux de secouristes après la catastrophe et une voiture couverte de taches de sang encastrée dans un poids-lourd, ainsi que des blessés évacués d’une voie rapide couverte de débris et dont la glissière de sécurité en béton a été fortement endommagée.

Un appel aux dons de sang a été lancé par le centre de transfusion sanguine de la province d’Hormozgan pour venir en aide aux nombreux blessés.

Les Emirats arabes unis ont transmis un message de solidarité à l’Iran, évoquant « les morts, les centaines de blessés et des dégâts significatifs ».

Trois ressortissants chinois ont été « légèrement blessés », selon la télévision d’Etat chinoise CCTV, citant le consulat de Bandar Abbas.

« Onde de choc »

Une séquence vidéo d’une caméra de surveillance relayée par l’agence iranienne Mehr montre une explosion dans un hangar, qui provoque un épais nuage de fumée et de poussière.

« L’incident est dû à l’explosion de plusieurs conteneurs stockés dans la zone du quai du port Shahid Rajaï », a affirmé un responsable local des secours, Mehrdad Hassanzadeh, à la télévision d’Etat.

« L’onde de choc a été si forte que la plupart des bâtiments du port ont été gravement endommagés », a indiqué l’agence de presse Tasnim.

La compagnie nationale de distribution de pétrole a cependant déclaré que les installations pétrolières n’avaient pas été endommagées et précisé qu’elles fonctionnaient « normalement ».

Des explosions de cette magnitude sont rares en Iran mais le pays a connu ces derniers mois des sinistres meurtriers.

En septembre, une explosion dans une mine de charbon a fait plus de 50 morts.

L’explosion de samedi s’est produite au moment où des délégations iranienne et américaine de haut-niveau viennent de conclure à Oman un troisième cycle de négociations cruciales sur le nucléaire iranien, après de précédents échanges qualifiés de constructifs par les deux pays, ennemis depuis quatre décennies.