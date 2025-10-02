En octobre, la Ville de Genève célèbre les mémoires LGBTIQ+

Keystone-SDA

La Ville de Genève et ses partenaires célèbrent en octobre le Mois de l’histoire LGBTIQ+. L’édition 2025 propose un programme riche et diversifié de rencontres, projections, ateliers, performances et déambulations, destiné à mieux faire connaître les mémoires, les combats et les cultures LGBTIQ+.

(Keystone-ATS) Cet événement s’inscrit dans la continuité du projet «Mémoires LGBTIQ+» lancé en 2019. Il vise à célébrer la richesse des parcours et des contributions des personnes et mouvements LGBTIQ+ qui ont fait de Genève un territoire pionnier en matière de droits humains depuis les années 70, écrit la Ville dans un communiqué.

Comme le souligne le maire Alfonso Gomez, cet événement est crucial pour rappeler que les vies et les luttes queers «ne sont ni un effet de mode, ni une nouveauté». Elles s’inscrivent dans une longue histoire.

Un point fort de cette édition est la commémoration du 90e anniversaire du décès du Dr Magnus Hirschfeld (1868-1935), médecin et sexologue visionnaire. Une soirée d’hommage se tiendra mardi prochain au Centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités de l’Université de Genève.

Cet hommage rappelle l’importance de son engagement, symbolisé par la destruction de son Institut des sciences sexuelles par les nazis en 1933, face aux menaces actuelles d’effacement des savoirs scientifiques.

Sur les traces des luttes

Au-delà de cette commémoration historique, le programme du Mois de l’histoire LGBTIQ+ se déploie pour lutter concrètement contre l’invisibilisation. La population sera invitée à participer à une série d’activités telles que des dialogues intergénérationnels avec des seniors sur l’héritage et les familles choisies.

Il sera possible d’apporter des documents et souvenirs personnels ou de poser des questions aux Archives Contestataires, de retracer les parcours des personnes condamnées pour «actes homosexuels» au 20e siècle, ou encore d’arpenter Genève sur les traces des luttes féministes et queer.

L’importance de la création artistique comme vecteur de transmission sera également soulignée, notamment à travers des performances et rencontres du Fesses-tival. Le Prix Mémoires LGBTIQ+ de la Ville de Genève sera remis lors du festival de films Everybody’s Perfect.