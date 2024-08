En quête d’un nom pour Matignon, Macron poursuit ses consultations

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Consultations, suite et fin? Après la gauche, la droite et son propre camp vendredi, Emmanuel Macron reçoit lundi les chefs de file de l’extrême droite, ainsi que les présidents de l’Assemblée et du Sénat, en vue de désigner enfin un nouveau Premier ministre.

Nouvelle journée de tractations à l’Elysée. La présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet y est attendue à 9h30 pour ouvrir le bal, que son homologue du Sénat Gérard Larcher clora à 17h00. Les deux têtes du Parlement feront entretemps une apparition commune en début d’après-midi à l’université d’été du Medef.

Le rendez-vous principal à l’agenda présidentiel sera toutefois l’entretien avec Marine Le Pen et Jordan Bardella à 10h45. Les leaders du Rassemblement national seront suivis à 12h00 de leur nouvel allié Eric Ciotti.

L’extrême droite, qui a fait une croix sur Matignon après sa défaite aux législatives, aura l’occasion de rappeler au chef de l’Etat son refus d’un gouvernement de gauche, avec ou sans ministres Insoumis. “On censurera tout gouvernement qui est issu du Nouveau Front populaire, mais surtout qui applique le programme du Nouveau Front populaire”, a indiqué Sébastien Chenu, lundi sur France 2.

“Ce n’est pas une histoire d’hommes, c’est une histoire de programme”, a assuré le vice-président du RN, martelant toutefois sa volonté de “mettre au ban du système politique” la France insoumise, “parti antirépublicain” qui porte selon lui un projet “néfaste pour le pays”.

Programme “dangereux”

Cinglante fin de non-recevoir à Jean-Luc Mélenchon, qui espérait désamorcer les multiples menaces de censure en ouvrant la porte pendant le weekend à une non-participation de LFI: un gage de bonne volonté pour permettre la nomination à Matignon de Lucie Castets, candidate désignée par le NFP.

Ce coup politique a été unanimement salué à gauche, car il a poussé ses opposants à se dévoiler. Et à admettre, comme François Bayrou dimanche sur LCI, que “l’opposition à la formation d’un gouvernement autour de LFI” se justifie “principalement en raison du programme” du NFP, qui est selon lui “dangereux pour le pays”.

“C’est un programme qui, s’il était mis en oeuvre, provoquerait une crise”, a également prédit le chef des députés Horizons, Laurent Marcangeli, promettant dans Le Figaro de s’y opposer “avec tous les instruments que la Constitution nous offre”.

Jouer les prolongations

Au fond, pour tous ceux qui ont échangé vendredi avec M. Macron, “le sujet c’est autant les ministres LFI que l’application stricte d’un programme du NFP lui-même inspiré de LFI”, résume un proche du chef de l’Etat.

Ligne rouge qui vire à l’écarlate pour Laurent Wauquiez: le patron des députés Droite républicaine a réaffirmé dimanche sa volonté de “faire barrage” à LFI, de son point de vue “sans doute le plus grand danger politique pour notre pays”.

Plus que le RN donc, dont l’abstention demeure indispensable afin d’installer un gouvernement de centre-droit et de faire passer un budget avant la fin de l’année.

Ce budget devra quoi qu’il arrive être présenté avant le 1er octobre, ce qui oblige M. Macron à nommer rapidement un successeur à Gabriel Attal, qui gère les affaires courantes à Matignon depuis déjà 41 jours, du jamais-vu depuis l’après-guerre.

Le président, qui célébrait justement dimanche les 80 ans de la Libération de Paris, semble pourtant tenté de jouer les prolongations. Après un hommage appuyé à “tous ceux qui partageaient une certaine idée de la France” et ont su s’unir “par-delà toutes les divisions”, il pourrait à nouveau s’exprimer lundi, avant de nouvelles consultations qui seraient organisées mardi, selon l’Elysée.