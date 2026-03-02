En quête de liquidités, Agri Fribourg doit se réorganiser

Keystone-SDA

En manque de liquidités, Agri Fribourg va engager un processus d’assainissement et de réorganisation. L'association est confrontée à "une situation financière et organisationnelle" difficile, a-t-elle annoncé lundi.

2 minutes

(Keystone-ATS) «L’association manque de liquidités mais tant que le bouclement comptable, qui devrait intervenir à fin mars, n’est pas réalisé, il est difficile de les chiffrer», a déclaré à Keystone-ATS, Adrian Brügger, président et directeur par intérim de l’association. L’actuel directeur est en effet absent depuis début janvier pour des raisons de santé.

Le comité cantonal, lors de sa séance du 27 février, a pris connaissance de la situation. «Les causes sont multiples et devront être clarifiées, pour l’instant, la priorité est donnée à l’assainissement», ont indiqué Agri Fribourg et la Chambre fribourgeoise d’agriculture.

«Quand j’ai repris la présidence il y a une année, j’ai souhaité éclaircir la situation en lien avec des rumeurs de problèmes financiers. On a commandé deux audits externes, dont les rapports ont été publiés entre octobre et décembre. A la suite de cela, on a démarré début janvier un workhsop (atelier) pour réfléchir à la structure et au financement», a ajouté Adrian Brügger, qui est par ailleurs aussi député UDC.

Pas de suppressions de postes en vue

A ce stade, l’association doit faire des économies mais ne prévoit pas de supprimer des emplois. «On a juste licencié une personne qui travaillait pour le projet Agri Impact», qui n’a pas rencontré le succès escompté. Seulement une quinzaine d’exploitations s’était inscrite alors qu’Agri espérait entre 50 et 100 inscriptions pour ce projet.

Malgré la situation qui nécessite de prendre rapidement des mesures, l’association a expliqué qu’elle va saisir l’opportunité de cette réorganisation pour adapter Agri Fribourg «aux conditions actuelles et aux attentes des familles paysannes du canton». Selon l’association, plus que jamais, l’agriculture fribourgeoise «a besoin, dans un contexte instable, d’une organisation de défense professionnelle forte».