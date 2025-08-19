La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
En Suède, l’église historique de Kiruna déménage sur des roulettes

Keystone-SDA

La magnifique église en bois rouge de Kiruna, dans le nord de la Suède, a commencé mardi matin sa migration vers son nouvel emplacement, étape symbolique du déménagement de la ville pour permettre l'expansion d'une mine de fer.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Chargée sur un convoi spécial – des poutres et deux rangées de remorques – , Kiruna Kyrka, église luthérienne inaugurée en 1912 et considérée comme l’un des plus beaux bâtiments de Suède, se déplace très lentement – entre 500 mètres et 1 km/h depuis 08h00.

Son voyage a d’abord été béni par l’évêque Åsa Nyström et la prêtre Lena Tjärnberg, curé de Kiruna.

Après un chemin d’environ 5 km, l’église doit atteindre sa destination mercredi au terme d’une opération logistique d’envergure, sous les regards de plus de 10’000 personnes attendues, en plus des 18’000 habitants de la ville, massées derrière des barrières de sécurité sous un ciel bleu.

Le roi Carl XVI Gustaf sera parmi les spectateurs suivant le déplacement.

En direct à la télé

Avec trente caméras installées le long du parcours, la télévision suédoise SVT retransmet en direct tout le trajet.

Tout le centre-ville de Kiruna est en cours de relocalisation en raison de l’exploitation d’un immense gisement de minerai de fer par le groupe LKAB.

A mesure que les activités minières se sont étendues, l’objectif étant de creuser toujours plus profond – la compagnie extrait aujourd’hui à 1365 mètres de profondeur – la stabilité du sol sous Kiruna s’est affaiblie, augmentant le risque d’effondrement dans certaines zones. Le chantier a débuté il y a près de vingt ans, et devrait se poursuivre au moins jusqu’en 2035.

Parmi les vingt-trois monuments culturels déjà déplacés, l’église de Kiruna sera le plus imposant, explique LKAB qui qualifie le déplacement «d’événement unique dans l’histoire mondiale».

