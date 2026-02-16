En Suisse, moins de 5% des enfants ont subi des privations en 2024

Keystone-SDA

En 2024, 4,9% des enfants de moins de 16 ans vivant en Suisse ont subi des privations dans au moins trois domaines importants de leur vie. Ce taux grimpe à environ 14% pour ceux vivant dans un ménage à faible revenu ou monoparental.

1 minute

(Keystone-ATS) Selon la définition européenne, un enfant est considéré comme étant en situation de privation s’il subit des privations pour des raisons financières dans au moins trois domaines sur 17, rappelle lundi l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans son enquête sur les revenus et les conditions de vie.

En Suisse, 6,5% des enfants n’ont pas pu partir en vacances pendant au moins une semaine, 3,2% n’ont pas pu participer régulièrement à une activité de loisirs payante et 2,8% ont dû renoncer à célébrer leur anniversaire ou un événement particulier. Moins de 2% des moins de 16 ans ont subi des privations dans les autres domaines spécifiques aux enfants.

En 2024, 8,4% de la population en Suisse vivait dans la pauvreté en termes de revenu, tous groupes d’âge confondus. Ce taux n’a pas changé de manière significative par rapport aux années précédentes.