En travaux, l’Hermitage se pare d’une fresque colorée

Keystone-SDA

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Fermée depuis novembre pour une rénovation d'ampleur, la Fondation de l'Hermitage à Lausanne se cache derrière des palissades. Pour "valoriser l'un des points de vue les plus emblématiques" sur la ville, le musée a orné sa palissade sud d'une fresque colorée.

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(Keystone-ATS) Réalisée à la bombe aérosol, la création de l’artiste Adrien Held met en avant six figures issues des collections de l’institution muséale lausannoise qui «dialoguent avec la beauté du site». Celles-ci se juxtaposent aux éléments architecturaux de la maison dans une composition inédite, se réjouit le musée dans un communiqué diffusé mardi.

Pour mémoire, l’enveloppe de l’édifice doit faire l’objet d’une réfection complète, alors que les espaces intérieurs doivent être remis aux normes entièrement. Entre efficacité énergétique et réadaptation des espaces aux exigences muséales, le chantier, conduit par la Ville de Lausanne qui est propriétaire des lieux, doit se terminer à l’automne 2027.

Les derniers travaux d’envergure dans la maison construite au milieu du XIXe siècle remontent aux années 1980. La Fondation de l’Hermitage a ouvert en 1984 et a accueilli depuis 3,5 millions de personnes en plus de quarante ans.