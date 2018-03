«C'est exactement comme ça que je les imaginais.» Ceux qui ont lu les romans de J.K. Rowling donnent tous cette réponse. C'est vrai que l'adaptation est fidèle. A quelques détails près. Harry est un peu trop bien peigné. Albus Dumbledore nettement moins farfelu. Et où sont passées les grandes dents d'Hermione? Pour le reste, c'est du mot à image en quelque sorte. Le Chemin de Traverse, le quai 9¾, la salle commune de Poudlard, les bougies comme suspendues dans les airs, le Quidditch. Les personnages aussi. La famille Dursley, les professeurs Rogue, McGonagall et Flitwick. Tous sont exactement comme dans le livre. Il faut dire que l'auteur a tout décrit avec une grande précision. En plus, elle a collaboré avec le réalisateur, Chris Columbus. De nombreux critiques ont reproché au réalisateur cette fidélité méticuleuse. Le manque de surprise. Mais imaginez l'inverse... Si les images ne collaient pas au texte... Le livre a eu un succès fou bien avant la sortie du film. C'est plutôt rare. Les fans du petit sorcier attendaient précisément un tel respect. Si cela n'avait pas été le cas, ils auraient crié à la trahison!

Enchantés... 05. décembre 2001 - 21:00 Désormais, Harry Potter a un visage. Les Romands l'ont découvert mercredi sur les écrans. Et ils sont sous le charme. 13 heures, mercredi, une longue file d'attente devant le cinéma. Ils sont venus une heure avant le début de la séance pour être certains d'avoir une place. Il faut dire que la veille la moitié des billets avaient déjà été vendus. 13h40, il faut encore patienter. Et ça, c'est difficile. Ils attendent Harry Potter depuis des semaines. Les dernières minutes semblent très longues. Dans la salle, on s'agite. «M'sieur, c'est l'heure, ça commence?», lance un enfant au placeur. Et enfin... Albus Dumbledore apparaît dans la brume. Longue barbe blanche, lunettes en demi-lune, cape violette. C'est bien lui. Puis Hagrid. Les cheveux noirs en broussaille, énorme, le regard tendre. Pas de doute, c'est lui aussi. «Waw, trop cool! Trop parfait!» Le public est séduit d'entrée. Une adaptation fidèle... Trop fidèle? «C'est exactement comme ça que je les imaginais.» Ceux qui ont lu les romans de J.K. Rowling donnent tous cette réponse. C'est vrai que l'adaptation est fidèle. A quelques détails près. Harry est un peu trop bien peigné. Albus Dumbledore nettement moins farfelu. Et où sont passées les grandes dents d'Hermione? Pour le reste, c'est du mot à image en quelque sorte. Le Chemin de Traverse, le quai 9¾, la salle commune de Poudlard, les bougies comme suspendues dans les airs, le Quidditch. Les personnages aussi. La famille Dursley, les professeurs Rogue, McGonagall et Flitwick. Tous sont exactement comme dans le livre. Il faut dire que l'auteur a tout décrit avec une grande précision. En plus, elle a collaboré avec le réalisateur, Chris Columbus. De nombreux critiques ont reproché au réalisateur cette fidélité méticuleuse. Le manque de surprise. Mais imaginez l'inverse... Si les images ne collaient pas au texte... Le livre a eu un succès fou bien avant la sortie du film. C'est plutôt rare. Les fans du petit sorcier attendaient précisément un tel respect. Si cela n'avait pas été le cas, ils auraient crié à la trahison! 2h32 d'enchantement Et surtout. La magie est là. Les effets spéciaux servent l'image et le scénario, sans dominer. Ils rendent l'atmosphère parfois sombre, parfois douce. Les acteurs sont fabuleux. Bref. «Harry Potter à l'école des sorciers» offre du rêve. Alors, finalement, tout ce qu'on peut reprocher au réalisateur... c'est d'avoir réalisé le film. D'avoir donner vie aux mots. Désormais, Harry Potter aura le même visage pour tous les lecteurs. L'imagination aura sans doute un peu moins de place. Mais c'est à vérifier à la sortie du prochain tome, début 2002. Alexandra Richard «Harry Potter à l'école des sorciers», réalisé par Chris Columbus. Avec Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Richard Harris, Alan Rickman, Robbie Coltrane, Maggie Smith...