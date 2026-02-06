Encore un bateau de trafiquants présumés visé par les Etats-Unis

Les Etats-Unis ont mené jeudi une nouvelle frappe dans l'océan Pacifique contre un bateau de trafiquants de drogue présumés, tuant deux personnes, a annoncé l'armée américaine. Depuis septembre, ce sont au moins 128 personnes qui ont été tuées et 37 bateaux détruits.

(Keystone-ATS) L’annonce a été faite sur le réseau social X par le commandement militaire américain pour l’Amérique latine et les Caraïbes. Il s’agit de la deuxième frappe connue de ce type depuis le début de l’année, après une précédente frappe le 23 janvier, également dans le Pacifique.

Le gouvernement américain n’a jamais fourni de preuve que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics. La légalité de cette campagne, qui vise officiellement des cartels alimentant le trafic de drogue aux Etats-Unis, suscite un vif débat dans le monde et dans le milieu politique américain.

Des experts et des responsables de l’ONU ont ainsi dénoncé des exécutions extrajudiciaires.