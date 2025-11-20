Enquête de la Comco sur le génie civil et le bâtiment dans le Jura

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

La Commission de la concurrence (Comco) a ouvert une enquête à l'encontre de six entreprises soupçonnées d'avoir conclu des accords de soumission dans le canton du Jura.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Pendant plusieurs années, ces sociétés se seraient entendues dans le cadre d’appels d’offres publics et privés pour le génie civil et le bâtiment, explique jeudi dans un communiqué l’autorité fédérale.

La procédure, dont la durée atteint généralement deux ans, doit permettre de déterminer s’il existe effectivement un cartel de soumission illicite, indique jeudi le gendarme de la concurrence. Ce genre d’entente cause une augmentation des prix, rend les entreprises inefficaces et constitue une entrave à l’innovation, précise le communiqué.

La Comco a mené ces dernières années plusieurs enquêtes portant sur des cartels de soumission. Les six entreprises concernées bénéficient de la présomption d’innocence.

