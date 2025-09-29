La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Enquête pour abus d’autorité contre Valérie Dittli

Keystone-SDA

Le procureur général vaudois Eric Kaltenrieder souhaite ouvrir une enquête pour abus d'autorité à l'encontre de Valérie Dittli, en lien avec la pratique du bouclier fiscal. La conseillère d'Etat dit saluer cette procédure comme "une opportunité d'établir les faits".

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) C’est le Département de Mme Dittli, via un communiqué, qui a fait cette annonce lundi en début de soirée. Il annonce que le Ministère public demande l’autorisation au Bureau du Grand Conseil d’ouvrir cette enquête, et qu’il s’agit d’une «étape attendue» dans la procédure.

Cette demande d’enquête porte sur des accusations selon lesquelles l’ex-ministre des finances aurait demandé d’annuler des taxations de riches contribuables soumis au bouclier fiscal.

Valérie Dittli, qui bénéfice de la présomption d’innocence, dit offrir «toute son aide et sa coopération à la justice pour établir les faits.» Elle se réjouit aussi que le procureur général ne mentionne «aucun élément avéré» concernant la violation du secret de fonction, un autre soupçon qui a été avancé dans ce dossier en plus de l’abus d’autorité.

Aucune taxation annulée

Pour mémoire, Valérie Dittli a été épinglée ces derniers mois par deux rapports (établis par Jean Studer et François Paychère). Et notamment sur le fait qu’elle aurait demandé d’annuler des taxations à la suite d’un changement de pratique du bouclier fiscal.

Lundi dans son communiqué, le Département de Mme Dittli affirme qu’aucune taxation n’a été annulée durant son mandat, et que «tous les contribuables ont payé leurs impôts conformément à la législation en vigueur».

Chambre noire

Valérie Dittli a dit regretter le manque d’information dont elle a bénéficié dans ce dossier du bouclier fiscal, avec notamment une mésentente avec sa directrice générale de la fiscalité. «Mme Dittli a surtout l’impression d’avoir dû évoluer dans une chambre plongée dans le noir et d’avoir essayé d’allumer la lumière», poursuit le communiqué.

Valérie Dittli dit avoir informé le Bureau du Grand Conseil «de sa volonté de le voir octroyer l’autorisation d’ouverture de l’enquête, et de lui permettre ainsi de faire valoir l’intégralité de ses droits».

Jusqu’à présent, la conseillère d’Etat n’a pas été entendue sur ce point. Elle se dit «pleinement engagée à collaborer pour plus de transparence dans ce dossier».

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision