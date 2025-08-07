La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Entrée en vigueur des surtaxes américaines sur les biens suisses

Keystone-SDA

Les droits de douane américains de 39% sur les produits suisses sont entrés en vigueur jeudi à 00h01 (06h01 en Suisse). Ces surtaxes auront de sévères répercussions pour l'industrie suisse d'exportation et pour l'emploi en Suisse, a averti le Conseil fédéral.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) « Les taxes réciproques sont entrées en vigueur ce soir à minuit », mercredi, a annoncé sur son réseau social Truth Social le président américain Donald Trump. Ces surtaxes, qui concernent des dizaines de pays, viennent remplacer celle de 10% appliquée depuis avril sur quasiment tous les produits entrant aux Etats-Unis.

Alors que la Suisse devait initialement être concernée par des droits de douane de 31%, le milliardaire républicain, dénonçant un excédent commercial de la Suisse de 39 milliards de dollars, jugé trop important, a fixé le 1er août la surtaxe à 39% lors d’un téléphone avec la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter.

Le déplacement de la dernière chance mardi et mercredi à Washington n’a pas provoqué un infléchissement de la position de Donald Trump.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
28 J'aime
49 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Comment célébrez-vous la fête nationale suisse dans votre pays de résidence?

Racontez-nous de quelle façon vous avez prévu de fêter l’anniversaire de la Suisse dans votre pays. Avez-vous une tradition particulière?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
4 J'aime
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision