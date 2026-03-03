Entretien durable des routes: crédit de près de 45 millions accepté

Les députés neuchâtelois ont accepté mardi sans opposition un crédit de près de 45 millions de francs pour l'entretien et l'aménagement du patrimoine routier de 2026 à 2030. Une partie de la somme est dévolue à des aménagements en faveur de la mobilité douce et des transports publics.

(Keystone-ATS) Le réseau routier cantonal neuchâtelois comporte quelque 375 kilomètres. «Il est dans un mauvais état et on doit investir pour qu’il ne se dégrade pas plus et que l’on ne reporte pas des charges sur les générations futures», a déclaré Laurent Favre, conseiller d’Etat en charge du développement territorial.

Sur les 44,82 millions de francs, 2,39 millions proviennent de subventions et contributions fédérales. Les plus gros montants concernent l’assainissement du bruit routier (8,4 millions), les aménagements en faveur de la mobilité douce et des transports publics (11,9 millions) et l’entretien constructif des routes (près de 20 millions).

Environ 80% des montants sont investis en collaboration avec les communes dans des réaménagements en traversée de localités. «Cela permet de faire des offres en marché ouvert et d’avoir des garanties», pour éviter des ententes cartellaires, a ajouté Laurent Favre. Car ce sont surtout les procédures sur invitation qui présentaient des risques d’entente, objet d’une enquête actuelle de la Commission de la concurrence (COMCO).