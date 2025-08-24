La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Environ 300 personnes défilent à Genève pour l’Ukraine

Keystone-SDA

Entre 250 et 300 personnes se sont rassemblées, dimanche, sur la place des Nations, à Genève. Elles ont ensuite défilé dans les rues de la ville à l'occasion de la journée de l'indépendance de l'Ukraine, célébrée chaque année le 24 août.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) C’est un cortège tout de bleu et de jaune qui s’est ébranlé peu avant midi pour aller rejoindre le quai Wilson, en passant par la gare de Cornavin. Les manifestants avaient déployé un immense drapeau ukrainien au coeur du cortège. Les «geroïm slava» répondaient aux «slava ukraini» lancés par certains.

Avant le défilé, les discours se sont enchaînés en ukrainien et en anglais au pied de la chaise cassée de la place des Nations. Les orateurs ont rappelé l’indépendance de l’Ukraine proclamée voilà 34 ans, le 24 août 1991. Ils ont aussi évoqué l’histoire millénaire de leur pays en proie à une guerre ouverte avec la Russie depuis 2022.

