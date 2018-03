Environnement: les firmes suisses dépensent moins

Ce contenu a été publié le 19 décembre 2006 16:44 19. décembre 2006 - 16:44

Une part importante des dépenses environnementales est consacrée à la gestion des déchets. (Keystone)

En 2003, les entreprises helvétiques ont dépensé 2,5 milliards de francs pour la protection de l'environnement. Comparé à 1993, cela représente un recul de 6,8%.

Cette diminution ne signifie pourtant pas que les entreprises sont devenues moins sensibles à cette thématique, souligne l'Office fédéral de la statistique (OFS).

En 2003, les dépenses des entreprises suisses en matière de protection de l'environnement ont été équivalentes à 0,57% du produit intérieur brut (PIB), selon une étude de l'OFS rendue publique mardi.



Le recul de 6,8% des dépenses par rapport à 1993 peut s'expliquer d'une part par des raisons structurelles, la croissance du secteur tertiaire favorisant une activité moins polluante.



D'autre part, l'introduction de processus de production plus propres et le recours à des technologies plus avancées contribuent également à faire baisser les coûts environnementaux.



D'après les données publiées par l'OFS, les deux tiers de l'argent déboursé par les entreprises pour l'environnement sont des dépenses courantes. Le reste figure à la rubrique des investissements: 55% d'entre eux visent à éviter la pollution, 45% visent à la gérer.

Comparable à l'UE

Selon les secteurs d'activité, l'incidence financière de ce type de dépenses peut aller de 0,1 à 3,4% de la valeur ajoutée brute. Cela représente un montant allant de 300 à 5300 francs par employé de l'entreprise.



Toujours selon les chercheurs de l'OFS, la charge financière assumée par la société helvétique pour l'environnement est similaire à celle qui pèse sur les entreprises européennes.



Neuf francs sur dix sont investis pour la gestion des déchets et la protection de l'air et des eaux. Le reste est destiné à la protection contre le bruit, à celles des sols et à celle de divers autres composantes environnementales.

Dépenses globales: 5,9 mia

Comparé à 1993, les investissements ont été réduits de 40%. Selon l'OFS, cela s'explique par le fait que de nombreux dispositifs anti-pollution sont entrés en fonction entretemps, d'où des dépenses qui se concentrent sur l'utilisation et la manutention.



Dans son étude, l'OFS avance également une estimation globale pour les dépenses suisses en matière de protection de l'environnement. En 2003, ce sont 5,9 milliards de francs qui ont été déboursés dans ce but, contre 5,5 mia. en 1993.



Les entrées financières réalisées dans le cadre des mesures contre la pollution, comme par exemple le recyclage ou la vente d'énergie produite grâce aux déchets, sont passées de 217 millions à 387 millions en dix ans.



swissinfo et les agences

Faits Selon les estimations de l'Office fédéral de la statistique, la Suisse a dépensé au total 5,9 mia de francs pour l'environnement en 2003, dont 1,9 mia pour de nouveaux investissements.

En 1993, les dépenses avaient atteint 5,4 milliards. Les investissements s'étaient montés à 1,9 mia. Fin de l'infobox

Environnement et industrie En matière de protection de l'environnement, le secteur industriel suisse n'est pas pénalisé par rapport à la concurrence européenne, selon les conclusions de l'étude de l'Office fédéral de la statistique.



En 2003, l'industrie suisse a consacré 1,4% de sa valeur ajoutée à ce secteur. Dans l'Europe des 15, ce pourcentage est de 1,39%.



Dans les dix nouveaux pays membres de l'Union, les dépenses sont nettement supérieures. Pour combler leur "retard environnemental", les industries de ces pays ont dépensé 3,6% de leur valeur ajoutée entre 2000 et 2002. Fin de l'infobox

