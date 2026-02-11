La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Eolien: le premier mât de mesure du vent démonté à Billens (FR)

Keystone-SDA

Une année après son installation, le premier mât de mesures du vent installé sur la commune de Billens-Hennens va être démonté, avec l'aide d'un hélicoptère, entre le 16 et le 18 février. Un rapport détaillé sur les mesures effectuées est attendu au plus tôt le mois prochain.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’installation du mât a eu lieu dans le cadre d’une campagne de mesure des vents sur les sept périmètres éoliens inscrits dans le Plan directeur cantonal. Trois autres mâts ont été posés en 2025 dans le canton de Fribourg, sur les communes de Surpierre et du Châtelard ainsi qu’au Schwyberg. Trois autres mâts devraient être installés cette année, indique mercredi le canton de Fribourg dans un communiqué.

Par ailleurs, les appareils de mesure installés sur le mât du Schwyberg ont été endommagés en novembre dernier, vraisemblablement par la foudre. Les mesures ont pu reprendre au début de cette année.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

