Equateur: Daniel Noboa déclaré « vainqueur » de la présidentielle

Keystone-SDA

Le président sortant Daniel Noboa a été déclaré vainqueur du second tour dimanche en Equateur par l'autorité électorale, devançant largement sa rivale de gauche Luisa Gonzalez à l'issue d'un scrutin qui s'annonçait pourtant serré.

(Keystone-ATS) Selon les résultats non encore définitifs portant sur 92% des bulletins, M. Noboa devance largement Mme Gonzalez, 56%, contre 44%, mais cette dernière à déclaré plus tôt « ne pas reconnaître les résultats » et a demandé « un recomptage ».