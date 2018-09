Juste après la fin du cross-country dans le vestiaire, les jockeys ont les yeux rivés sur l'écran où l'enregistrement de leur course est diffusé.

Une course de cross country sur 4400 mètres donne lieu à l'une des scènes les plus spectaculaires du jour.

Une participante regarde le classement et la photo d'arrivée de sa course.

Assister à la course de chevaux est aussi une manière de s'afficher.

Parier sur une course fait partie d'une visite à l'hippodrome, même pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience ou de connaissances.

La 7ème course de la journée, un galop sur 2000m. La course a été remportée par Nadia Burger, dont le cheval était l'un des favoris.

Un groupe de jeunes visiteurs discute du tracé de la course et des possibilités de paris pour la prochaine course.

Trois trotteurs sont assis sur leur sulky, une voiture légère à un essieu pesant moins de 30 kg, et traversent la zone d'arrivée devant la tribune.

L'un des chapeaux les plus marquants de la journée.

Une jockey prépare son cheval avec une amie. Elle prendra le départ de la deuxième course de poney, un 1400 mètres au galop.

Un cheval de course est installé dans un box numéroté.

La tribune a été construite en 1947 et modernisée en 1996. Sous le toit de béton se trouvent 1700 sièges pour les spectateurs.

Le samedi avant la course, les bancs des tribunes sont nettoyés pour le grand jour.

Les chefs de piste vérifient la densité et la résistance du sol. Si les valeurs sont défavorables pour les chevaux, les propriétaires ont la possibilité de se retirer de la course sans conséquences.

Pferderennen In Aarau

Ce contenu a été publié le 8 septembre 2018

Le «Schachen» est considéré comme le plus bel hippodrome de Suisse, et c'est aussi le plus vieux. En été, il attire environ 7000 spectateurs par jour.

Il y a quatre jours de course par saison au «Schachen» , situé dans la ville d'Aarau (canton d’Argovie), deux au début de l'été et deux à la fin.

Le «Trotter Championship», doté d'un prix de 40'000 francs, est l'événement principal de la troisième journée de course. Au total, environ 105'000 francs sont versés par jour de course, répartis sur sept compétitions. Le club organisateur a besoin de sponsors pour financer les prix, l'entretien de la piste et de l'infrastructure. Il tire également des revenus d'autres événements, comme un cinéma en plein air.

Un système d'irrigation automatisé permet de maintenir la piste verte, même pendant les étés chauds et secs. Avant le départ de la course, les conditions du sol sont testées. Aujourd’hui, elles sont idéales.

Six douzaines de chevaux sont prêts pour le départ. L'après-midi commence par deux courses de poneys auxquelles participent les jeunes cavaliers. Des files d'attente se forment lentement aux kiosques. En plus des connaisseurs expérimentés de la scène, ce sont surtout les jeunes visiteurs qui s'intéressent aux paris. L’événement a aussi un côté folklorique.

Qu'ils parient sur «Chérie», «Mai Thai», «Sing-Sing» ou «Les Sables Blancs» est d'une importance secondaire pour eux. Le rôle des paris est avant tout d’ajouter un coup d'adrénaline à la course.

Le plus ancien hippodrome permanent de Suisse

L'hippodrome d'Aarau existe depuis près de 100 ans et fut le premier hippodrome permanent de Suisse. La première course de chevaux s'y déroula en 1921. La tribune, recouverte d'un toit en béton, a été achevée en 1947. Au fil des décennies, l'hippodrome a été rénové et agrandi à plusieurs reprises.



