Ericsson: bénéfice net en recul au second trimestre

Keystone-SDA

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L'équipementier suédois de télécommunications Ericsson a enregistré un recul de 12% du bénéfice net au deuxième trimestre à 4,1 milliards de couronnes (360 millions de francs), touché par le recul de 6% des ventes et une hausse des coûts des composants.

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(Keystone-ATS) Son chiffre d’affaires a baissé à 52,7 milliards, affecté par des effets de changes défavorables et un revenu exceptionnel de licences qui avait dopé les recettes il y a un an, a précisé le groupe mardi dans un communiqué.

Le bénéfice d’exploitation a reculé de 7% à 5,9 milliards, inférieur au consensus d’analystes publié par le groupe (6,3 milliards).

«Au deuxième trimestre, nous avons pris des mesures pour atténuer la hausse des coûts des composants. A mesure que cet impact se fera sentir au cours des prochains trimestres, nous continuerons à mettre en oeuvre des mesures internes et à ajuster nos tarifs afin de compenser cet effet», a expliqué le directeur général du groupe, Börje Ekholm, cité dans le communiqué. M. Ekholm va quitter son poste en octobre après dix ans dans ses fonctions.

Profiter de l’IA

Le groupe avait déjà souffert au premier trimestre de l’envolée des prix des semi-conducteurs, due en partie à la demande liée à l’intelligence artificielle (IA).

En termes de perspectives, comme son concurrent finlandais Nokia, le groupe suédois assure avoir «renforcé (son) portefeuille afin de tirer parti de la prochaine vague de connectivité basée sur l’IA».

Les équipementiers de télécoms font face à une pression sur leurs ventes depuis plusieurs années, le déploiement de la 5G n’ayant pas été à la hauteur de leurs attentes, tandis que la croissance en Inde, longtemps source de développement, a fini par se stabiliser.

En début d’année, le groupe suédois a annoncé la suppression de 1600 postes en Suède sur un total de 90’000 salariés dans le monde.