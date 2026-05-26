Erin Brockovich lance un observatoire des centres de données

Keystone-SDA

L'activiste américaine Erin Brockovich, rendue célèbre par le film éponyme, a lancé un observatoire citoyen des centres de données. Le site informe sur les projets en cours et les initiatives pour les encadrer.

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(Keystone-ATS) Cette assistante juridique (sans formation universitaire en droit) s’est faite connaître en contribuant à mettre à jour un scandale de contamination de l’eau à Hinkley (Californie) par l’énergéticien Pacific Gas and Electric Company (PG&E), au début des années 1990.

L’affaire a donné lieu à une action de groupe, soldée par un accord amiable qui prévoyait le versement par PG&E de 333 millions de dollars aux plaignants.

Le réalisateur Steven Soderbergh a adapté son histoire au cinéma dans le film «Erin Brockovich» (2000), qui a valu à l’actrice Julia Roberts, incarnant le personnage principal, l’Oscar du meilleur premier rôle féminin en 2001.

Par la suite, Erin Brockovich a travaillé sur d’autres actions en justice liées aux conséquences de rejets polluants par des entreprises.

Aujourd’hui âgée de 65 ans, elle souhaite se pencher sur les centres de données, ces bâtiments qui abritent puces et serveurs mobilisables à distance (cloud).

Déjà très demandés avec l’avènement d’internet et aussi de l’informatique à distance, ces centres connaissent une nouvelle phase d’accélération consécutive au développement de l’intelligence artificielle (IA) générative.

Carte actualisée en temps réel

Dans de nombreuses villes et régions des Etats-Unis, collectivités et élus se mobilisent pour encadrer, limiter ou bloquer l’implantation de centres de données. Ils s’inquiètent notamment des effets sur les prix de l’électricité, de l’utilisation d’énergies fossiles, de la consommation d’eau, du bruit, des déchets produits mais aussi de l’opportunité de pousser l’IA en avant sans savoir quel sera son impact sur l’emploi.

«Je vous observe, vous les collectivités qui se rassemblent et donnent de la voix» sur ce sujet, écrit Erin Brockovich sur son nouveau site dédié, brockovichdatacenter.com.

La plateforme propose une carte actualisée en temps réel qui comprend des sites proposés ou en construction pour des centres de données aux Etats-Unis. Elle s’appuie sur des signalements de particuliers mais aussi sur des articles de presse et invite les internautes à contribuer à cette base de données.

En l’état, la carte ne répertorie que quelques dizaines de projets alors que plusieurs estimations font état de centaines de centres en préparation ou en construction. Le site contient aussi des articles sur des actions citoyennes pour contrôler le développement de l’IA.

La plateforme ne se dit pas favorable à un moratoire ou une interdiction mais soucieuse de souligner «le besoin de pratiques durables, sûres et efficaces pour les centres de données IA».