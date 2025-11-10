Escroqueries au faux policier: 4 personnes interpellées à Neuchâtel

Keystone-SDA

Quatre personnes ont été interpellées en moins de deux semaines dans le canton de Neuchâtel en lien avec des escroqueries au faux policier. La police neuchâteloise a arrêté trois hommes de nationalité française et un de nationalité italienne, âgés de 20 à 24 ans et domiciliés en France.

1 minute

(Keystone-ATS) «Entre le 29 octobre et le 4 novembre, cinq cas d’escroqueries au faux policier ont été commis au Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds et à Marin», a indiqué lundi la police. Deux individus ont été interpellés en lien avec ces affaires. Le préjudice se monte à 23’000 francs au total.

Le phénomène a continué samedi. Deux nouvelles personnes ont été interpellées à la suite d’une tentative d’escroquerie au Locle.

Par ailleurs, trois faux policiers impliqués dans quatre affaires survenues fin octobre dans le canton de Neuchâtel, dont une avec un préjudice de 14’000 francs, ont été appréhendés dans le canton de Fribourg. Le Ministère public s’est saisi de ces cas et des instructions pénales ont été ouvertes.

Malgré les efforts constants en matière de prévention, les arnaques continuent de sévir en Suisse romande, a expliqué la police neuchâteloise. Cette dernière intensifie ses actions de sensibilisation et de proximité, notamment par des rencontres avec les aînés et la diffusion de conseils concrets pour reconnaître et éviter ces tentatives de fraude.