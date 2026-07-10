Espèces envahissantes: obligation de laver son bateau à Fribourg

Keystone-SDA

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Le Conseil d’Etat fribourgeois adopte une ordonnance instaurant dès le 1er août une obligation de déclaration et de nettoyage des bateaux immatriculés lors du transfert d’un lac à l’autre. La mesure doit permettre d'éviter la propagation d’espèces exotiques envahissantes.

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(Keystone-ATS) La santé des lacs et des cours d’eau fribourgeois est menacée par la présence de ces animaux et plantes, a indiqué vendredi le Service de l’environnement (SEn). Le canton de Fribourg rejoint Berne, les Grisons, Zurich, Saint-Gall, Glaris ainsi que les cantons de Suisse centrale (Lucerne, Nidwald et Obwald, Schwyz, Uri, Zoug).

Ces derniers ont déjà mis en place une réglementation similaire au cours des deux dernières années, précise le communiqué. Les propriétaires de bateaux immatriculés dans le canton de Fribourg seront informés personnellement de la nouvelle réglementation.

Déclaration unique

Après une déclaration unique du plan d’eau de stationnement, les propriétaires recevront une attestation de conformité pour ce plan d’eau, sans nécessiter de nettoyage. Le certificat reste valable jusqu’au prochain changement de plan d’eau.

L’annonce de changement de plan d’eau se fait via une plateforme électronique intercantonale, accessible aussi bien aux propriétaires de bateaux du canton de Fribourg qu’à ceux des autres cantons. Aucun émolument cantonal n’est perçu et il n’y a pas de temps d’attente.