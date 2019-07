Le Sicilien possède deux de ces chiens talentueux, Zoé et Coffee (un Chesapeake Bay Retriever), et en entraîne un troisième, Edo. Son collègue Stephan Burri possède quant à lui Noly, une femelle berger belge malinoise qui, en plus des insectes invasifs, est également spécialisée dans la recherche d’explosifs.

La carrière du Sicilien a commencé grâce à deux animaux, l’un doté de quatre pattes, l’autre de six. Le premier se nomme Zoé: il s‘agit d’un berger belge malinois que Carmelo Colletti a dressé dans son temps libre. Le second, déjà cité au début de l’article, a pour nom scientifique Anaplophora glabripennis mais est plus connu sous le nom de capricorne asiatique.

Le chien, meilleur ami de l'homme et... de la biodiversité Zeno Zoccatelli 18. juillet 2019 - 09:04 L’odorat des chiens n’est pas seulement utile pour trouver des drogues ou des personnes ensevelies sous les avalanches. Il peut aussi jouer un rôle majeur dans la préservation de la biodiversité. Nous sommes partis à la rencontre de deux dresseurs qui utilisent leurs fidèles amis à quatre pattes pour détecter les insectes envahissants les plus nuisibles. Capricorne asiatique, scarabée japonais ou longicorne à col rouge: mieux vaut ne pas avoir affaire à ces insectes venus d’Asie dans son jardin. Il s’agit d’espèces invasives très nuisibles, dont l’éradication nécessite des mesures drastiques, telles que l’abattage de tous les arbres autour de la plante infestée dans un rayon de plusieurs dizaines de mètres. Carmelo Colletti en est bien conscient. Sa mission est de mettre la main sur ces parasites venus d’Asie, dont la propagation causerait des dégâts incalculables. Il a à cet effet fondé une société spécialisée, Neozoen Detection Dogs. D’abord implantée en Allemagne, elle a ensuite déménagé son siège social en septembre 2018 à Gansingen, dans le canton d’Argovie. La carrière du Sicilien a commencé grâce à deux animaux, l’un doté de quatre pattes, l’autre de six. Le premier se nomme Zoé: il s‘agit d’un berger belge malinois que Carmelo Colletti a dressé dans son temps libre. Le second, déjà cité au début de l’article, a pour nom scientifique Anaplophora glabripennis mais est plus connu sous le nom de capricorne asiatique. Il y a environ six ans, d’autres dresseurs ont demandé à Carmelo Colletti s’il était intéressé à apprendre à Zoé à reconnaître l’odeur de cet insecte. Après avoir obtenu la certification des services phytosanitaires d’Ossiach, en Autriche, il en a fait sa profession. A cette époque, en Allemagne, où Carmelo Colletti vivait depuis des années, plusieurs foyers de capricornes asiatiques avaient été découverts. Une occasion d’acquérir de précieuses compétences dans le domaine. Un talent rare «Une centaine de chiens ont été formés en Autriche, en Allemagne et en Suisse pour détecter le capricorne asiatique, explique Carmelo Colletti. Parmi eux, une trentaine sont actifs sur le terrain, dont une dizaine au niveau international». Le Sicilien possède deux de ces chiens talentueux, Zoé et Coffee (un Chesapeake Bay Retriever), et en entraîne un troisième, Edo. Son collègue Stephan Burri possède quant à lui Noly, une femelle berger belge malinoise qui, en plus des insectes invasifs, est également spécialisée dans la recherche d’explosifs. Les services de Neozoen Detection Dogs sont très demandés en Suisse, en Allemagne, en France et en Italie. Carmelo Colletti a récemment travaillé à Cuneo et Vaie, où deux nouveaux foyers de capricornes asiatiques ont été découverts. Outre les travaux de détection, l’entreprise argovienne offre également ses conseils dans la lutte contre les espèces invasives. Carmelo Colletti et Stephan Burri ont une grande expérience, puisqu’ils sont déjà intervenus à plus de 20 reprises sur des foyers de capricornes asiatiques. Question de chance Est-il possible de savoir rapidement si un chien pourrait faire un bon chien de recherche? Bien que l’on puisse déterminer si un animal a du potentiel lorsqu’il est encore petit, en fin de compte il s’agit surtout d’une question de chance, selon Stephan Burri. Pendant un an et demi, il a dressé un chien qui avait fait preuve de beaucoup de talent dans l'identification des odeurs, mais pour lequel le travail de recherche s'est révélé trop stressant. Stephan Burri a dû se séparer de lui à contrecœur, à la recherche d'une famille dans laquelle il serait bien accueilli. L’importance du jeu Le monde des chiens est en grande partie constitué d’odeurs. Un berger allemand possède, par exemple, plus de 220 millions de cellules olfactives dans le nez, contre 5 millions chez l’homme. La zone cérébrale responsable du traitement des odeurs représente 1% de l’ensemble du cerveau humain, contre 10% chez les chiens. «Les machines conçues pour identifier les odeurs se trompent 5 fois sur 10, souligne Stephan Burri. Les chiens ont en revanche raison 9 fois sur 10.» Le travail de détection est cependant épuisant. Pour cette raison, il est important que la recherche d’insectes (ou d’explosifs) s’apparente à un jeu. Quand vient le temps de quitter la maison pour nous montrer ses talents, Coffee saute de joie. La déception de Zoé est en revanche palpable lorsqu’elle se rend compte qu’elle devra passer son tour cette fois-ci. Malgré ce côté ludique, il est important de ne pas trop fatiguer les chiens. Carmelo Colletti alterne toujours une période de repos avec une période de travail. Les chiens restent rarement loin de chez eux pendant plus de cinq jours consécutifs. Il est important qu’en cas de besoin, lorsqu’il est par exemple nécessaire de vérifier des conteneurs en provenance d’Asie ou des plantes à l’intérieur d’une zone de contamination, le chien et son odorat soient au meilleur de leur forme. Au final, il en va en effet de la préservation de la biodiversité sur tout un continent.