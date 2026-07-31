Espagne/Maroc: 48’000 migrants sont retournés au Maroc

Keystone-SDA

Partager

Plus de 48'000 migrants sont retournés au Maroc depuis l'enclave espagnole de Ceuta, où environ 60'000 personnes ont afflué ces derniers jours, a annoncé vendredi soir le ministère espagnol de l'Intérieur à Madrid.

1 minute

(Keystone-ATS) «Départs depuis Ceuta vers le Maroc au 31 juillet, jusqu’à 18h00: plus de 48’300», a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un message envoyé à l’AFP.

Plus tôt, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a demandé vendredi aux dirigeants européens de «ne pas se diviser», en réponse aux vives critiques de certains, dont la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni.

«Ce n’est pas le moment de se diviser. C’est le moment de continuer à construire une Union européenne forte et unie», a-t-il réclamé sur le réseau social X.